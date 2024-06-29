Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

4 Fakta Penipuan Modus Kerja Like dan Subcribe Youtube, Diimingi Segini Bayarannya

Arief Setyadi , Jurnalis-Sabtu, 29 Juni 2024 |08:04 WIB
4 Fakta Penipuan Modus Kerja Like dan Subcribe Youtube, Diimingi Segini Bayarannya
Ilustrasi media sosial (Foto: Ist)
A
A
A

JAKARTA - Polda Metro Jaya mengungkap kasus penipuan pekerjaan dengan modus like dan subcribe video Youtube dengan kerugian hingga ratusan juta.

Berikut fakta-faktanya:

1. Korban Diimingi Bayaran Rp31 Ribu per Like 

Kasus tersebut bermula saat pelaku mengaku sebagai karyawan IKEA dan menawarkan pekerjaan like video Youtube dengan iming-iming bayaran Rp31.000 per like.

"Kemudian pelapor dikirimkan link Telegram melalui WhatsApp tersebut," Dirreskrimsus Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Safri Simanjuntak dalam keterangannya, Kamis 27 Juni 2024.

2. Korban Diminta Deposit

Setelah pelapor menyetujui untuk melakukan pekerjaan tersebut, pelapor diwajibkan untuk melakukan deposit sebelum diberikan misi pekerjaan. 

Korban diminta melakukan deposito hingga Rp806.220.000. Namun, alih-alih mendapat uang yang dijanjikan, uang deposito yang dikirim raib. 

3. Pelaku Tiga Orang 

Saat ditelusuri, pelaku berjumlah tiga orang. Mereka berinisial SM (29), EO (47), dan WNI berinisial D yang tinggal di Kamboja.

Ade menyebutkan, SM berperan mencari korban dengan bayaran Rp500.000 per rekening, sementara EO memerintahkan SM untuk mencari korban dan membuat rekening dengan bayaran Rp1.000.000 per rekening.

"Tersangka D merupakan otak yang memerintahkan tersangka EO untuk mencari rekening. Terkait otak dari rangkaian penipuan sedang didalami apakah tersangka D atau ada keterlibatan pihak lainnya," kata Ade.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/18/338/3170812/penipuan-GYVv_large.jpg
Ketua Animal Defenders Indonesia Ditetapkan Tersangka Penipuan, Ini Kronologi Lengkap Kasusnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/16/338/3170235/ilustrasi-8x50_large.jpg
Terbongkar, Dukun Pengganda Uang di Kalibata Jaksel Ternyata Tukang Pijat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/15/338/3170175/viral-GarL_large.jpg
Polisi Tangkap Dukun Pengganda Uang di Kalibata, Mengaku Bisa Bikin Uang Segepok Jadi Sekoper
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/16/512/3163263/intel_gadungan-BWy7_large.jpg
Memiliki Nama Sama, Tenaga Kontrak Nyamar Jadi Kasi Intel Kejari untuk Menipu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/11/519/3161892/brimob-6upj_large.jpg
Ngaku Anggota Brimob, Pemuda Kediri Tipu 6 Orang Bisa Menjadi Pemain Super League
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/05/338/3160508/penipuan-YU1X_large.jpg
Penipu Jual Beli Vespa Klasik di Bekasi Ditangkap, Nih Tampangnya!
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement