Asyik Berenang di Sungai Saddang Toraja, Aril Hilang Tenggelam

TORAJA - Seorang remaja asal Kota Palopo, Sulawesi Selatan (Sulsel) bernama Aril (15) yang sedang asyik berenang bersama teman-temannya di Sungai Saddang Toraja, sontak membuat geger, Jumat (28/6/2024).

Pasalnya, Aril mendadak hilang saat sedang berenang di sungai Saddang tepatnya di Desa Bera, Kecamatan Makale, Kabupaten Toraja, Sulsel.

Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Makassar, Muhammad Arif Anwar yang menerima informasi tenggelam dan hilangnya remaja itu langsung merespons dan segera menerjunkan tim rescue Unit Siaga SAR Toraja untuk melakukan pencarian.

“Tim SAR Gabungan tiba pada malam ini, Jumat (28/6/2024) dan langsung melakukan pencarian di sekitar lokasi kejadian," kata Arif Anwar.

Namun demikian, untuk saat ini, pencarian sementara dihentikan dikarenakan kondisi medan yang tidak memungkinkan.

“Sementara pencarian dihentikan karena gelap dan kekurangan penerangan, maka tim akan melanjutkan pencarian esok hari,” pungkasnya.

Untuk Operasi SAR kali ini, tim rescue menggunakan peralatan pertolongan di air bersama unsur-unsur yang terlibat antara lain Basarnas, BPBD Tana Toraja, Polres Tana Toraja, Koramil Tana Toraja dan masyarakat setempat.

