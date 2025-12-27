Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

TNI hingga BNPT Paling Difavoritkan Anak Muda, Pengamat Ungkap Alasannya!

Awaludin , Jurnalis-Sabtu, 27 Desember 2025 |17:25 WIB
TNI hingga BNPT Paling Difavoritkan Anak Muda, Pengamat Ungkap Alasannya!
Prajurit TNI (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Tentara Nasional Indonesia (TNI) menjadi lembaga pertahanan dan keamanan nasional yang paling difavoritkan anak muda Indonesia. Temuan tersebut terungkap dalam survei lembaga riset Populix bertajuk "Memetakan Perspektif Anak Muda terhadap Lembaga Pertahanan dan Keamanan Nasional".

Survei Populix dilakukan pada 12–17 November 2025 dengan melibatkan 500 responden berusia 13–30 tahun dari berbagai wilayah di Indonesia. Terdapat lima aspek utama yang dinilai, yakni peran dalam menjaga keamanan, transparansi dan akuntabilitas, pendekatan humanis dan damai, tingkat kepercayaan publik, serta popularitas di media.

Menanggapi hal itu, pengamat intelijen dan keamanan Universitas Indonesia (UI), Ridlwan Habib mengatakan, dominasi TNI dalam survei tersebut tidak terlepas dari citra positif lembaga tersebut yang selama ini melekat di mata generasi muda.

"Karier sebagai prajurit TNI masih menjadi cita-cita sebagian besar anak muda Indonesia. Imej gagah, keren, memiliki integritas, serta jaminan pendapatan tetap menjadi faktor utama yang membuat TNI menjadi favorit," kata Ridlwan, Sabtu (27/12/2025).

Menurut Ridlwan, tingginya ketertarikan anak muda terhadap TNI juga berkaitan langsung dengan peran strategis lembaga tersebut dalam menjaga pertahanan negara.

"Dalam hal menjaga pertahanan negara, tentu sangat relevan karena memang itu merupakan tugas pokok TNI," ujarnya.

 

Basarnas BNPT TNI
Basarnas BNPT TNI
Telusuri berita news lainnya
