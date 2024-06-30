Buka Mukerwil PPP Jambi, Mardiono Minta Kader Jaga Kekompakan Jelang Pilkada 2024

JAMBI - Plt Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Muhamad Mardiono membuka kegiatan Musyawarah Kerja Wilayah (Mukerwil) DPW PPP Jambi, Jumat (28/6/2024). Mardiono mengobarkan semangat para kader untuk kembali berjuang di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024.

“Saya hadir untuk mengucapkan terima kasih kepada seluruh kader di Jambi, karena di tengah himpitan politik dan beratnya dinamika politik Pemilu 2024 Jambi tetap eksis dan mampu menyumbangkan kenaikan kursi di berbagai kabupaten kota. Kerja keras ini harus diapresiasi dan dilanjutkan pada Pilkada mendatang,” ucapnya.

Pimpinan partai berlambang kakbah ini meminta para kader DPW PPP Jambi untuk terus membangun kekompakan, koordinasi dan sinkronisasi jelang Pilkada 2024.

“Kader dari PPP yang bakal ikut berkontestasi hendaknya selalu membangun sebuah koordinasi dan sinkronisasi terhadap sesama kader lainnya di kepengurusan, sehingga bisa bersinergi dengan baik untuk menyukseskan perjuangan ini,” pesannya.

Di tempat yang sama, Ketua DPW PPP Jambi Muhammad Fadhil Arief mengaku akan membahas beberapa hal di dalam Mukerwil. Salah satunya adalah terkait strategi sukses Pilkada 2024.