HOME NEWS NUSANTARA

Remaja Ditemukan Meninggal Terhimpit di Batu Sungai

Jufri Tonapa , Jurnalis-Selasa, 02 Juli 2024 |03:06 WIB
Remaja Ditemukan Meninggal Terhimpit di Batu Sungai
Ilustrasi (Foto : Freepik)
A
A
A

TORAJA - Seorang remaja tenggelam dan ditemukan tewas terhimpit batu di Sungai Sa'dan, Tana Toraja, Sulawesi Selatan, Senin, 1 Juli 2024.

Remaja berinisial AA (15) adalah pelajar asal Palopo. Korban ditemukan tewas terhimpit batu di Sungai Sa'dan, Tana Toraja. Jasad korban ditemukan tidak jauh dari bendungan air.

Korban ditemukan kurang lebih 3 kilometer dari titik awal tenggelam dalam kondisi sudah meninggal dunia.

"Kemudian, korban dievakuasi oleh tim SAR Gabungan dibantu warga dan dibawa ke rumah duka kemudian dibawa ke Rumah Sakit Lakipadada untuk dilakukan pembersihan," ujar Komandan Pos Basarnas Toraja, Maickel Mart Femy.

Korban diketahui tenggelam dan hanyut saat berenang bersama temannya di Sungai Sa'dan, di Kelurahan Sandabilik, Kecamatan Makale Selatan, pada Jumat 28 Juni 2024.

Sebelumnya tim SAR Gabungan melakukan pencarian selama 4 hari dengan menyisir pinggiran sungai dan melakukan teknik ombak buatan.

(Angkasa Yudhistira)

      
