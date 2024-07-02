Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Rekaman CCTV Kasus Meninggalnya Afif Terhapus, Kapolda Sumbar Ungkap Penyebabnya

Budi Sunandar , Jurnalis-Selasa, 02 Juli 2024 |05:01 WIB
Rekaman CCTV Kasus Meninggalnya Afif Terhapus, Kapolda Sumbar Ungkap Penyebabnya
Konferensi pers terkait kematian Afif Maulana di Polda Sumbar (Foto : iNews/Budi S)
A
A
A

PADANG - Baru-baru ini publik dikejutkan dengan kabar CCTV yang merekam peristiwa meninggalnya Afif Maulana yang diduga dianiaya polisi, terhapus.

Kabar itu diungkapkan oleh Kapolda Sumatera Barat, Irjen Pol Suharyono kepada awak media.

Selain itu, Kapolda juga mengatakan terhapusnya rekaman CCTV di Polsek Kuranji karena waktu penyimpanan otomatis pada kamera pengintai tersebut.

"CCTV Polsek Kuranji tak mengalami kerusakan," ujar Irjen Pol Suharyono,Senin (1/7/2024).

Hal tersebut disampaikannya mengenai kasus seorang siswa SMP Afif Maulana yang ditemukan meninggal di bawah jembatan batang Kuranji, Kota Padang, Sumatera Barat pada pres rilis bersama wartawan di Mapolda Sumbar.

Dari penelusuran ahli, rekaman CCTV tersebut hanya bisa terdeteksi hingga 13 Juni, sedangkan peristiwa terjadi pada 9 Juni 2024. Rekaman sebelum tanggal 13 Juni sudah terhapus otomatis.

Halaman:
1 2
      
