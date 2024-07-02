Petugas Damkar Keluarkan Cincin dan Gelang dari Tangan ODGJ yang Sudah Bengkak

Petugas Damkar keluarkan cincin dan gelang dari tangan ODGJ yang sudah membengkak (Foto : iNews/Ulil A)

ASAHAN - Petugas Damkar dan Penyelamatan Kabupaten Asahan membantu melepas cincin dan gelang dari tangan pria yang alami gangguan kejiwaan (ODGJ), di mana jari dan tangannya membengkak.

Tidak hanya itu, karena prihatin, peugas Damkar juga memangkas memotong kuku dan memandikan pria tersebut.

Pria tersebut dibawa ke kantor Damkar oleh warga karena jari dan tangannya telah mengalami pembengkakan yang cukup serius akibat cincin besi yang tak bisa dikeluarkan.

Petugas harus berhati-hatisaat memotong cincin agar tidak melukai pria tersebut. Tak butuh waktu lama, petugas akhirnya bisa melepaskan cincin di jari pria itu.

"Selain itu, petugas juga memangkas rambut serta memotong kuku dan memandikan pria tersebut agar bersih kembali," ujar petugas Damkar, Turimin, Senin 1 Juli 2024.

Setelah pria ODGJ tersebut dibersihkan, nantinya akan diserahkan ke Dinas Sosial Kabupaten Asahan untuk penanganan lebih lanjut.

(Angkasa Yudhistira)