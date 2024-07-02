Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JABAR

Polda Jabar Ungkap Hasil Tes Psikologi, Tuding Pegi Setiawan Berbohong

Agung Bakti Sarasa , Jurnalis-Selasa, 02 Juli 2024 |13:30 WIB
Polda Jabar Ungkap Hasil Tes Psikologi, Tuding Pegi Setiawan Berbohong
Sidang praperadilan penetapan tersangka Pegi Setiawan di PN Bandung (Foto: MPI/Agung Bakti)
A
A
A

BANDUNG - Tim kuasa hukum Polda Jawa Barat menyatakan bahwa Pegi Setiawan, tersangka pembunuhan Eky dan Vina di Cirebon, memiliki kecenderungan berbohong dan sikap manipulatif.

Hal itu diungkapkan tim kuasa hukum Polda Jabar saat membacakan hasil tes psikologi Pegi Setiawan dalam sidang praperadilan dengan agenda acara jawaban Polda Jabar di Pengadilan Negeri (PN) Bandung, Selasa (2/7/2024).

"Kesadaran normal, penampilan Pegi Setiawan kurang merawat diri, tampak lelah, lengan sebelah kanan terdapat tato berbentuk bintang," ucap tim kuasa hukum Polda Jabar.

BACA JUGA:

Polda Jabar soal Penetapan Tersangka Pegi Setiawan : Penyidik Punya Lebih 2 Alat Bukti 

Tim kuasa hukum Polda Jabar mengatakan, Pegi Setiawan kerap kali menggaruk tangan dan kepala hingga terlihat gelisah setiap kali menjalani pemeriksaan.

"Pegi menggaruk tangan dan kepala, terlihat gelisah. Bicara, komunikasi perlu waktu merespons," ungkapnya.

Selain itu, Pegi Setiawan sering kali menjawab tidak tahu serta terbata-bata saat menjawab pertanyaan.

"Sering menjawab tidak tahu, kalimat singkat dan terba-bata. Saat menjawab pertanyaan melihat ke arah lain," imbuhnya.

 BACA JUGA:

"Tidak mengalami disorientasi. Mood, terlihat gelisah dan khawatir. Emosi, selaras dengan isi pembicaraan. Tidak ada gangguan persepsi dan halusinasi. Meminta pengulangan pertanyaan," tambahnya.

Tim kuasa hukum Polda Jabar juga menyebut, Pegi Setiawan secara umum memiliki kecenderungan untuk berbohong dan manipulatif.

"Bahwa dalam diri Pegi Setiawan ada sikap kecenderungan sikap berbohong atau menutupi yang sebenarnya dan manipulatif dan ada perbedaan cerita antara Pegi dan ayahnya saat ditanyakan peristiwa yang sama," kata dia.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/18/525/3050744/pembunuhan-83tB_large.jpg
Saksi Arfan Ungkap Keberadaan Sudirman di Malam Terbunuhnya Vina dan Eky
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/13/337/3048197/saka_tatal-OkPl_large.jpg
Hari Ini, Saka Tatal Diperiksa Mabes Polri soal Kesaksian Palsu Aep dan Dede
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/09/337/3046781/pembunuhan-o2zj_large.jpg
Saka Tatal Sumpah Pocong, MUI: Kearifan Lokal yang Ada sejak Dulu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/09/525/3046683/saka_tatal-gj31_large.jpg
Keluarga Semakin Yakin Saka Tatal Tak Terlibat Bunuh Vina-Eky Usai Sumpah Pocong
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/09/337/3046653/saka_tatal-DGTC_large.jpg
Detik-Detik Saka Tatal Sumpah Pocong Disaksikan Ratusan Warga
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/525/3043888/pembunuhan-ZsvI_large.jpg
Kantongi Bukti Baru, Rivaldi Terpidana Kasus Vina Cirebon Siap Ajukan PK
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement