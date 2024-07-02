Polda Jabar Ungkap Hasil Tes Psikologi, Tuding Pegi Setiawan Berbohong

BANDUNG - Tim kuasa hukum Polda Jawa Barat menyatakan bahwa Pegi Setiawan, tersangka pembunuhan Eky dan Vina di Cirebon, memiliki kecenderungan berbohong dan sikap manipulatif.

Hal itu diungkapkan tim kuasa hukum Polda Jabar saat membacakan hasil tes psikologi Pegi Setiawan dalam sidang praperadilan dengan agenda acara jawaban Polda Jabar di Pengadilan Negeri (PN) Bandung, Selasa (2/7/2024).

"Kesadaran normal, penampilan Pegi Setiawan kurang merawat diri, tampak lelah, lengan sebelah kanan terdapat tato berbentuk bintang," ucap tim kuasa hukum Polda Jabar.

Polda Jabar soal Penetapan Tersangka Pegi Setiawan : Penyidik Punya Lebih 2 Alat Bukti

Tim kuasa hukum Polda Jabar mengatakan, Pegi Setiawan kerap kali menggaruk tangan dan kepala hingga terlihat gelisah setiap kali menjalani pemeriksaan.

"Pegi menggaruk tangan dan kepala, terlihat gelisah. Bicara, komunikasi perlu waktu merespons," ungkapnya.

Selain itu, Pegi Setiawan sering kali menjawab tidak tahu serta terbata-bata saat menjawab pertanyaan.

"Sering menjawab tidak tahu, kalimat singkat dan terba-bata. Saat menjawab pertanyaan melihat ke arah lain," imbuhnya.

"Tidak mengalami disorientasi. Mood, terlihat gelisah dan khawatir. Emosi, selaras dengan isi pembicaraan. Tidak ada gangguan persepsi dan halusinasi. Meminta pengulangan pertanyaan," tambahnya.

Tim kuasa hukum Polda Jabar juga menyebut, Pegi Setiawan secara umum memiliki kecenderungan untuk berbohong dan manipulatif.

"Bahwa dalam diri Pegi Setiawan ada sikap kecenderungan sikap berbohong atau menutupi yang sebenarnya dan manipulatif dan ada perbedaan cerita antara Pegi dan ayahnya saat ditanyakan peristiwa yang sama," kata dia.