INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS JABAR

Polda Jabar soal Penetapan Tersangka Pegi Setiawan : Penyidik Punya Lebih 2 Alat Bukti

Agung Bakti Sarasa , Jurnalis-Selasa, 02 Juli 2024 |11:17 WIB
Polda Jabar soal Penetapan Tersangka Pegi Setiawan : Penyidik Punya Lebih 2 Alat Bukti
Tim Polda Jabar di sidang praperadilan diajukan Pegi Setiawan di PN Bandung (Foto: MPI/Agung)
A
A
A

BANDUNG - Kepolisian Daerah (Polda) Jawa Barat menyatakan bahwa penetapan Pegi Setiawan alias Perong sebagai tersangka dalam kasus pembunuhan Vina dan Eky di Cirebon pada 2016 karena telah memenuhi dua alat bukti.

Hal itu disampaikan tim kuasa hukum Polda Jabar saat membacakan jawaban gugatan dalam didang praperadilan diajukan Pegi Setiawan di Pengadilan Negeri (PN) Bandung, Selasa (2/7/2024).

Tim kuasa hukum Polda Jabar mengatakan, menindaklanjuti surat DPO atas nama Pegi Setiawan alias Perong yang telah diterbitkan oleh Ditreskrimum Polda Jabar pada 15 September 2016 dan berdasarkan laporan polisi 31 Agustus 2016 atas nama pelapor Rudiana, penyidik menerbitkan surat perintah tugas lanjutan pada 19 Mei 2024.

