Peristiwa Hari Ini: Percobaan Kudeta Kabinet Sjahrir II

JAKARTA - Sejumlah peristiwa penting dan bersejarah di dunia terjadi pada 3 Juli. Salah satunya peristiwa percobaan kudeta pascakemerdekaan di Indonesia terhadap pemerintahan Kabinet Sjahrir II.

Berikut ulasannya:

1. Kudeta Pertama Pasca-Kemerdekaan Indonesia

Pihak oposisi atau yang dikenal dengan kelompok persatuan perjuangan melakukan percobaan perebutan kekuasaan atau kudeta terhadap pemerintahan Kabinet Sjahrir II. Pada saat itu, Indonesia belum genap setahun menyatakan kemerdekaannya, atau terjadi pada 1946.

Pemicu kudeta ini disebut-sebut karena ketidakpuasan pihak oposisi terhadap politik diplomasi Indonesia terhadap Belanda.‎ Pihak oposisi sendiri menginginkan kedaulatan penuh atas Indonesia. Sementara kabinet yang berkuasa, hanya menuntut kedaulatan atas Jawa dan Madura.

Tokoh-tokoh oposisi di antaranya yakni, Tan Malaka, Achmad Soebarjo, dan Sukarni. Mereka ditangkap oleh pemerintah atas tuduhan perencanaan penculikan terhadap anggota Kabinet. Meskipun, tuduhan itu menjadi kenyataan. Dimana, Perdana Menteri Sutan Sjahrir diculik oleh orang-orang yang diduga pihak oposisi.

Presiden Soekarno mengambil alih perannya dan menyatakan bahwa Indonesia dalam keadaan bahaya. Soekarno melakukan upaya-upaya imbauan terhadap pihak oposisi. Upaya tersebut berhasil dan seluruh korban penculikan dibebaskan kembali.‎

2. ‎Kapal Tempur Amerika Serikat Menembak Pesawat Iran Air

Kapal tempur Angkatan Laut Vincennes milik Amerika Serikat menembak jatuh pesawat penerbangan 655 Iran Air pada 3 Juli 1988. Kapal tersebut kemudian jatuh di Teluk Persia dan menewaskan seluruh penumpangnya yang berjumlah 290 orang.

Penerbangan Iran Air 655 awalnya lepas landas dari Tehran dan rencananya akan mendarat di Dubai via Bandar Abbas. Namun, ditengah perjalanan pesawat tersebut ditembak oleh kapal laut milik Amerika Serikat dan jatuh di Teluk Persia.