INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS JABAR

Urai Kemacetan, Pemprov Jabar Dorong Pembukaan Kembali Exit KM 149 dan 151 Tol Padaleunyi

Agung Bakti Sarasa , Jurnalis-Rabu, 03 Juli 2024 |06:51 WIB
Urai Kemacetan, Pemprov Jabar Dorong Pembukaan Kembali Exit KM 149 dan 151 Tol Padaleunyi
Sekda Jawa Barat, Herman saat cek Tol Padaleunyi (foto: MPI/Agung)
A
A
A

BANDUNG - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat mendorong pembukaan kembali exit KM 149 dan gerbang tol (GT) KM 151 Jalan Tol Padalarang - Cileunyi (Padaleunyi) sebagai akses keluar masuk kawasan Gedebage.

Sekretaris Daerah (Sekda) Jabar, Herman Suryatman menilai, kehadiran exit tol KM 149 maupun GT KM 151 sangat strategis dalam mengatasi kemacetan di kawasan Gedebage yang semakin sibuk dengan berbagai aktivitas.

"KM 149 dan 151 ini sangat strategis dan akan kita akselerasi," ucap Herman saat melakukan cek lapangan, Selasa (2/7/2024).

Menurutnya, kedua akses jalan tersebut dapat menjadi jalur andalan untuk masuk ke beberapa tempat penting, seperti Stadion GBLA, Masjid Al Jabbar, kawasan bisnis dan permukiman Summarecon, Stasiun Kereta Cepat Whoosh Tegalluar, dan beberapa titik keramaian lain di Bandung timur.

Untuk itu, Pemprov Jabar terus menjalin komunikasi dengan berbagai pihak khususnya Kemenko Marves, Kementerian PUPR, Jasa Marga, dan pihak terkait lainnya guna mendukung pemenuhan kelayakan operasional exit tol KM 149 dan gerbang tol KM 151 secara penuh.

Dengan dukungan berbagai pihak secara gotong royong, kata Herman, diharapkan pemanfaatan akses dari dan ke ruas tol Padaleunyi di kawasan Gedebage ini dapat secepatnya terealisasi.

"Dengan bahu membahu pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat, insyaallah semua program pembangunan di Jawa Barat bisa terakselerasi," ungkapnya.

