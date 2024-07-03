Advertisement
HOME NEWS JABAR

Penemuan Mayat Pria Dikerubungi Semut di Sukabumi Gegerkan Warga

Ilham Nugraha , Jurnalis-Rabu, 03 Juli 2024 |22:06 WIB
Penemuan Mayat Pria Dikerubungi Semut di Sukabumi Gegerkan Warga
Ilustrasi mayat (Foto: Freepik)
SUKABUMI - Jasad Pria dengan wajah dikerumuni semut besar gegerkan warga Dusun Anggayuda, Desa Pamuruyan, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Sukabumi, Rabu (3/7/2024).

Jasad tanpa identitas mengenakan jaket hitam, kemeja kotak abu dan celana jeans panjang tanpa alas kaki, ditemukan tergeletak di sebuah gubuk bambu sekitar pukul 10.30 WIB oleh warga yang sedang berkebun di sekitar lokasi.

Kepala Desa Pamuruyan, Ujang Syarif Hidayat, melalui Kasi Kesos Andriana, menjelaskan bahwa penemuan jasad tersebut mengejutkan warga sekitar karena tidak ada yang mengenali korban.

"Warga yang sedang berkebun menemukan mayat tersebut sekitar pukul 10.30 WIB. Mereka tidak mengenal orang itu, dan biasanya tidak ada yang tinggal di gubuk tersebut kecuali pemilik kebun," ujar Andriana.

Andriana menyebut jasad tersebut berjenis kelamin laki-laki, dengan usia sekitar 50 tahun ke atas. Saat itu, kondisi mayat ditemukan dalam posisi terlentang, dengan mulut menganga, dan wajah dipenuhi oleh semut-semut besar.

"Mayat ditemukan dalam kondisi terlentang, mulut menganga, dan wajah dipenuhi semut-semut besar. Sudah disebar ke tiap-tiap RW dan warga sekitar, tetapi tidak ada yang mengenali mayat tersebut," tambah Andriana.

Topik Artikel :
Mayat di Sukabumi sukabumi Mayat
