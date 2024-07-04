Apakah Starlink Masuk Gaza?

GAZA – Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) masih terus mencari cara agar bisa memasok bantuan ke Gaza. Salah satu cara yang tengah diupayakan yakni mencari alat komuniaksi yang bisa digunakan para tim keselamatan di Gaza. Starlink pun disebut-sebut akan segera masuk ke Gaza untuk menjadi solusi masalah tersebut.

Starlink yang dimiliki oleh miliarder Elon Musk digunakan secara luas di Ukraina, digunakan oleh militer, rumah sakit, bisnis, dan organisasi bantuan kemanusiaan.

"Apakah itu Starlink? Apakah itu teknologi lain? Saya tidak terlalu peduli selama kami memiliki apa yang kami perlukan untuk berkomunikasi secara aman dengan tim kami demi keselamatan dan operasional," kata Andrea De Domenico, kepala Kantor Koordinasi Urusan Kemanusiaan PBB di Wilayah Pendudukan Palestina, merujuk pada internet satelit SpaceX.

Sementara itu, juru bicara PBB Stephane Dujarric dan seorang pejabat pertahanan Israel, yang berbicara secara terpisah tanpa mau disebutkan namanya, mengatakan diskusi sedang dilakukan mengenai berbagai opsi komunikasi yang dapat digunakan untuk operasi kemanusiaan di Gaza.

“Soal teknologinya sendiri, saya belum bisa bilang apakah itu Starlink atau yang lainnya. Saya belum tahu. Tapi kita harus menemukan sesuatu yang membuat kita nyaman dan itu juga akan membantu mereka,” kata pejabat pertahanan Israel.

“Ada beberapa kekhawatiran keamanan sehubungan dengan apa yang bisa dilakukan Hamas dengan peralatan komunikasi,” lanjut pejabat itu.

Dujarric mengatakan PBB adalah “platform agnostic” dan hanya menginginkan peralatan komunikasi yang tidak bergantung pada menara telepon seluler karena tidak dapat diandalkan.

"Starlink mendapat banyak berita utama, tapi ini bukan tentang Starlink, ini tentang mendapatkan peralatan apa pun yang berfungsi,” tegasnya.