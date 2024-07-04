5 Negara dengan Jalan Tol Terpanjang di Dunia

WASHINGTON - Jalan tol merupakan salah satu fasilitas umum yang dapat memberikan kemudahan, terkhususnya pengendara mobil dan truk. Hal ini dikarenakan jalan tol dapat menjadi jalur cepat di tengah kemacetan yang sering terjadi di beberapa negara.

Adapun jalan tol merupakan singkatan dari Tax on Location yang memiliki arti jalan yang dikenakan pajak. Makanya itu, setiap kita akan memasuki jalan tol, kita wajib membayar sesuai tarif yang ditentukan per jenis kendaraan di gerbang tol.

Melansir Magic Bricks, saat ini terdapat hampir 66 juta kilometer jalan dengan kegunaannya yang beragam di seluruh dunia. Menariknya di beberapa negara terdapat jalan tol terpanjang di dunia.

Kira-kira negara mana saja ya yang memiliki jalan tol terpanjang? Berikut ulasan mengenai lima negara dengan jalan tol terpanjang di dunia, dimulai dari urutan kelima.

1. India

Di urutan kelima ada India yang memiliki jalan tol terpanjang di dunia. Jalan tol terpanjang milik India ini bernama Golden Quadrilateral Highway dengan panjangnya 6.853 km. Jalan raya yang menghubungkan empat kota besar, yaitu Delhi, Mumbai, Chennai, dan Kolkata ini menjadi penyelamat bagi penduduknya. Hal ini karena jalur Golden Quadrilateral Highway lebih cepat dan efisien dibanding menggunakan kereta api atau bus. Jalan raya ini terbukti telah mengurangi kemacetan di India dan meningkatkan kualitas udara di kota-kota.

2. Kanada

Kanada menempati urutan keempat sebagai negara yang memiliki jalan tol terpanjang di dunia. Melansir Orbit Car Hire, jalan tol Kanada yang terpanjang bernama Trans-Canada Highway dengan panjangnya 7.821 kilometer. Jalan raya ini melintasi seluruh wilayah Kanada, menghubungkan Samudra Pasifik dan Atlantik. Trans-Canada Highway memiliki 20 bagian dengan keunikannya masing-masing. Terdapat beberapa cabang yang terletak di pegunungan dan beberapa di pedesaan sehingga jalan raya ini memiliki pemandangan yang bagus.

3. Rusia

Jalan tol yang dimiliki Rusia menjadi jalan tol terpanjang ketiga di dunia. Nama jalan tersebut adalah Trans-Siberian Highway yang membentang sepanjang 11.000 km dari St. Petersburg di barat hingga Vladivostok di timur. Jalan raya ini dibagun mulai awal abad ke-20 hingga selesai pada tahun 1950-an. Rute jalan ini terkenal dengan pemandangan indah yang dilewatinya seperti Danau Baikal, danau air tawar terbesar di dunia.