Nestapa Kehidupan Gaza, Banyak Keluarga Tidur di Jalanan karena Tak Ada Tenda

Nestapa kehidupan di Gaza, banyak keluarga tidur di jalanan karena tak ada tenda (Foto: Reuters)

GAZA - Di Gaza, setidaknya 12 orang tewas dalam serangan Israel di Gaza tengah dan utara. Warga mengatakan pasukan Israel juga melancarkan serangan baru di wilayah selatan di tengah pertempuran sengit dengan pejuang Palestina semalam. Militer Israel mengatakan seorang kapten berusia 21 tahun tewas dalam pertempuran di Gaza utara.

Pertempuran berlanjut semalaman di dua lokasi di Rafah tengah, di mana tank-tank telah menguasai beberapa distrik dan bergerak lebih jauh ke barat dan utara kota tersebut dalam beberapa hari terakhir.

Militer Israel mengatakan pasukannya melakukan operasi yang ditargetkan di Rafah, membongkar beberapa situs militer dan membunuh pejuang Palestina.

Serangan udara Israel juga menghancurkan sebuah sekolah PBB di Khan Younis di Gaza selatan, tempat pengungsi Palestina berlindung. Tidak ada kabar mengenai korban dari pihak berwenang Gaza.

Asap mengepul dari reruntuhan ketika orang-orang yang panik bergegas mencari anak-anak mereka dan yang lainnya melarikan diri, putus asa dan meratapi keadaan. “Apa yang terjadi pada kami tidak adil. Kami tidak dapat menanggungnya,” kata seorang perempuan, dikutip Reuters.

Banyak warga Palestina mencari perlindungan setelah Israel memerintahkan mereka untuk mengungsi dari daerah Khan Younis dan Rafah pada Selasa (2/7/2024), yang menurut PBB merupakan perintah terbesar sejak 1,1 juta orang diperintahkan meninggalkan wilayah utara wilayah tersebut pada bulan Oktober.

Warga Khan Younis mengatakan banyak keluarga yang tidur di jalan karena tidak bisa menemukan tenda.