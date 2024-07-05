Gempa M2,8 Guncang Poso Sulteng

JAKARTA - Gempa bumi bermagnitudo (M) 2,8 mengguncang Poso, Sulawesi Tengah (Sulteng), Jumat (5/7/2024).

Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) menyatakan bahwa gempa berlangsung pukul 02:00 WIB.

BMKG mengingatkan bahwa informasi gempa ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data.

"#Gempa Mag:2.8, 05-Jul-2024 02:00:31WIB, Lok:1.11LS, 120.61BT (35 km BaratLaut POSO-SULTENG), Kedlmn:10 Km #BMKG," tulis BMKG.

