Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Menguak Sejarah Bandara Kemayoran, Pintu Gerbang Utama Indonesia Sebelum Beralih ke Soetta

Tim Okezone , Jurnalis-Sabtu, 06 Juli 2024 |06:29 WIB
Menguak Sejarah Bandara Kemayoran, Pintu Gerbang Utama Indonesia Sebelum Beralih ke Soetta
Bandara Kemayoran
A
A
A

BANDARA Kemayoran di Jakarta pernah berjaya sebagai pintu gerbang utama Indonesia sebelum Bandara Soekarno-Hatta ada. Kemayoran merupakan bandara pertama di Tanah Air yang melayani penerbangan internasional. Resmi beroperasi sejak 6 Juli 1940, Bandara Kemayoran merupakan warisan kolonial Belanda.

Kejayaan Bandara Kemayoran berakhir pada 31 Maret 1985. Lalu semua layanan penerbangan dipindahkan ke Bandara Soekarno-Hatta (Soetta) di Cengkareng, Tangerang, Banten.

Begini sejarah Bandara Kemayoran

Bandara Kemayoran dibangun oleh pemerintah Hindia Belanda. Dimulai dari pembangunan landasan pacu Kemayoran pada 1934 dan selesai dalam lima tahun.

 BACA JUGA:

Melansir Jurnal Ilmu Sosial, Humaniora, dan Seni (2023) bertajuk "Karya Ilmiah Sejarah Penerbangan Bandar Udara di Indonesia dari Tahun ke Tahun", Bandara Kemayoran menjadi bandara Internasional pertama di Indonesia yang resmi dibuka pada 8 Juli 1940. Tapi sudah mulai beroperasi dua hari sebelumnya pada 6 Juli.

Kala itu, Bandara Kemayoran dikelola langsung oleh Koninklijke Nederlands Indische Luchtvaart Maatschapij (KNILM), perusahaan penerbangan Belanda.

Pengoperasian Bandara Kemayoran ditandai dengan pendaratan pesawat DC-3 Dakota, milik KNILM. Pesawat tersebut dari Lapangan Udara Tjililitan yang kini dikenal sebagai Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur.

Pada 7 Juli 1940, pesawat serupa melakukan penerbangan Internasional dari Bandara Kemayoran menuju Australia. Hingga kemudian, pada Senin, 8 Juli 1940, Bandara Kemayoran dibuka secara resmi dan menjadi bandara internasional pertama di Indonesia.

 BACA JUGA:

Melansir laman PPK Kemayoran, Bandara Kemayoran juga menjadi lokasi diselenggarakannya airshow atau pameran kedirgantaraan pertama pada 31 Agustus 1940. Peristiwa tersebut bertepatan dengan hari ulang tahun ratu Belanda, Ratu Wilhelmina. Beragam pesawat koleksi KNILM dipamerkan dalam acara ini. Selain itu, pesawat-pesawat pribadi dari Aeroclub yang ada di Batavia juga turut dipajang dan meramaikan acara.

Kejayaan Bandara Kemayoran di tangan pemerintah kolonial memang tak berlangsung lama. Saat Jepang masuk dan melengserkan Belanda, Bandara Kemayoran menjadi wilayah kekuasaan tentara Jepang.

Pada 9 Februari 1942, 2 unit pesawat DC-5, 2 pesawat Brewster, dan 1 pesawat F-VII terkena sasaran tembak saat perang Asia Pasifik, sehingga harus diboyong ke Australia. Pesawat-pesawat tempur milik Jepang mendominasi bandara tersebut kala pendudukannya. Beberapa pesawat yang sering terlihat adalah Navy Zero atau Mitsubishi A6M2.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/14/337/3169819/viral-OfVs_large.jpg
Peristiwa 14 September: Presiden AS William McKinley Tewas Ditembak hingga Rasuna Said Lahir
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/30/337/3159060/catatan_sejarah-kLO7_large.jpg
Benteng Plered Warisan Kerajaan Mataram Diserbu Belanda demi Buru Pangeran Diponegoro 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/29/337/3158789/pangeran-sl02_large.jpg
Sosok Residen Belanda Pembenci Pangeran Diponegoro hingga Dianggap Lecehkan Keraton Yogya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/27/337/3158341/sejarah-YJUX_large.jpg
Peristiwa Kudatuli: Tragedi Berdarah di Markas PDI 29 Tahun Silam Pembuka Gerbang Reformasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/13/337/3154941/anies_baswedan-3ecr_large.jpg
Wacana Penulisan Ulang Sejarah Indonesia, Anies: Jangan Mengurangi dan Menambah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/02/337/3151990/komisi_x-jADE_large.jpg
Anggota Komisi X DPR Minta Proyek Penulisan Sejarah Sebaiknya Dihentikan
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement