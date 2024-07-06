Banjir Merendam Seluma Bengkulu, 124 KK Terdampak

JAKARTA - Banjir merendam rumah warga di Kabupaten Seluma, Provinsi Bengkulu. Kejadian ini dipicu hujan dengan intensitas tinggi yang mengakibatkan meluapnya aliran sungai sehingga menyebabkan rumah warga di Kecamatan Sukaraja tergenang banjir pada Sabtu (6/7) pukul 6.30 WIB. Adapun lokasi terdampak berada di dua Desa yaitu Desa Cahaya Negeri dan Desa Jenggalu.

Berdasarkan laporan yang diterima BNPB, sebanyak 124 KK terdampak banjir yang berakibat pada terganggunya rutinitas serta aktifitas warga di Kecamatan Sukaraja.

"Dilaporkan juga sebanyak 124 unit rumah dan satu unit fasilitas ibadah terendam banjir," kata Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari dalam keterangan resminya, Sabtu (6/7/2024).

Aam sapaan Abdul Muhari mengatakan, kondisi termutakhir sampai saat ini banjir dilaporkan belum surut namun tidak ada warga yang dilaporkan mengungsi.

BPBD Kabupaten Seluma langsung melakukan kaji cepat dan berkoordinasi dengan unsur terkait guna melakukan pendataan lanjutan dan penanganan banjir yang terjadi.

BNPB mengimbau kepada Pemerintah daerah dan masyarakat di Kabupaten Seluma untuk selalu waspada terhadap banjir susulan yang bisa saja terjadi dikarenakan ada beberapa daerah di Indonesia yg mulai terdampak pengaruh La Nina, meskipun pada periode musim kering.

(Awaludin)