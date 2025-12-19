Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

BNPB: Korban Meninggal Bencana Sumatera Tembus 1.071 Orang

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Jum'at, 19 Desember 2025 |18:09 WIB
BNPB: Korban Meninggal Bencana Sumatera Tembus 1.071 Orang
Bencana alam di Sumatera (foto: BNPB)
A
A
A

JAKARTA – Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melaporkan jumlah korban meninggal dunia akibat bencana di Sumatera mencapai 1.071 orang. Sementara itu, 185 jiwa lainnya masih dinyatakan hilang dan terus dilakukan upaya pencarian.

“Jumlah korban secara total di tiga provinsi bertambah tiga orang. Hingga sore hari ini tercatat 1.071 jiwa meninggal dunia,” kata Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari, dalam jumpa pers virtual, Jumat (19/12/2025).

Menurut Abdul, jumlah pengungsi di Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatra Utara saat ini mencapai 526.868 jiwa.

“Operasi SAR masih berlangsung, dengan pembagian sektor pencarian di Sumatera Utara sebanyak empat sektor, Sumatera Barat lima sektor, dan Aceh tersebar di enam kabupaten,” ujarnya.

(Awaludin)

      
