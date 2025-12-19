Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Penanganan Bencana Sumatera, Seskab Sebut 50 Ribu Personel dan Rp60 Triliun Disiapkan

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Jum'at, 19 Desember 2025 |18:01 WIB
Penanganan Bencana Sumatera, Seskab Sebut 50 Ribu Personel dan Rp60 Triliun Disiapkan
Seskab Letkol Teddy (foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Sekretaris Kabinet (Seskab), Teddy Indra Wijaya menegaskan bahwa bantuan pemerintah pusat kepada masyarakat terdampak bencana di Aceh dan Sumatera terus mengalir. Bahkan, lebih dari 100 kapal, pesawat, dan helikopter telah dikerahkan untuk mendukung penanganan bencana di wilayah tersebut.

Hal tersebut disampaikan Teddy dalam konferensi pers tanggap bencana Sumatera di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Jumat (19/12/2025).

“Kalau dibilang karena tidak bencana nasional lalu sarana, prasarana, dan fasilitas dari pusat tidak ada, itu sudah terjawab di lapangan. Lebih dari 100 kapal, pesawat, dan helikopter sudah dikerahkan ke sana. Ada juga alat berat dari Kementerian Pekerjaan Umum, totalnya mungkin sekitar seribu unit. Semua diangkut dari berbagai wilayah di Indonesia ke lokasi bencana,” kata Teddy.

Ia menyebutkan, pemerintah pusat telah melakukan mobilisasi nasional sejak hari pertama kejadian bencana di tiga provinsi tersebut.

“Sejak hari pertama, tanggal 26 November, pemerintah pusat sudah melakukan penanganan skala nasional di tiga provinsi ini. Langsung dilakukan mobilisasi nasional,” ujarnya.

 

Halaman:
1 2
      
