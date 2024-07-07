Peristiwa 7 Juli : Ekspedisi Belanda Tiba di Banjarmasin hingga Ketua KPU Meninggal

BERBAGAI peristiwa penting dan bersejarah terjadi pada 7 Juli. Beberapa di antaranya adalah lahirnya personel band The Beatles, Ringo Starr; sampai meninggalnya mantan ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU), Husni Kamil Manik.

Guna mengingat serta menambah wawasan sejarah, Okezone telah merangkum sejumlah peristiwa dan kejadian penting pada 7 Juli, sebagaimana dikutip dari Wikipedia.org:

1607 - Ekspedisi Belanda ke Banjarmasin

Ekspedisi Belanda yang dipimpin Koopman Gillis Michaelszoon tiba di Banjarmasin pada 7 Juli 1607. Ekspedisi ini tujuannya untuk menguasai perdagangan rempah-rempah di Nusantara terutama Kalimantan melaui konsorsium dagang kolonial Belanda, VOC.

Ekspedisi itu gagal karena seluruh kru kapal Belanda dibunuh oleh rakyat Banjarmasin. Belanda tak mudah menaklukkan Kerajaan Banjar. Mereka terus mencari cara.

Akhirnya pada 1612, Belanda menyerang Banjar Lama di Kampung Keraton di Kuin. Akibat serangan itu, Sultan Mustain Billah terpaksa memindahkan ibu kota Kerajaan Banjar dari Banjarmasin ke hulu sungai Martapura.

Belanda kemudian mendirikan benteng dan pos di Banjarmasin untuk mengawasi perdagangan rempah-rempah terutama lada dan kayu kamper.

1940 – Lahirnya Ringo Starr The Beatles

Richard Starkey lahir di Liverpool, Inggris, pada 7 Juli 1940. Ia lebih familier dengan nama panggung Ringo Starr.

Dia adalah musikus terkenal dari Britania Raya, paling populer sebagai drumer The Beatles. Ringo bergabung dengan The Beatles pada 1962.

Sebagai seorang drumer, Ringo Starr dikenal kreatif, dan kontribusinya pada band mendapat pujian dari banyak drumer profesional.

Pada 2011, Ringo mendapat peringkat kelima dalam polling Rolling Stones untuk 100 drummer terbaik sepanjang masa.

1984 – Kelahiran Pebulutangkis Indonesia Sony Dwi Kuncoro

Sony Dwi Kuncoro merupakan atlet bulu tangkis kelahiran Surabaya, Jawa Timur, 7 Juli 1984. Dia adalah pebulutangkis kebaggaan Indonesia.

Pada Olimpiade Athena 2004, putra pasangan Mochammad Sumadji dan Asmiati ini merebut medali perunggu di bagian tunggal putra setelah mengalahkan Boonsak Ponsanadari Thailand dengan angka 15-11, 17–16.

2005 – Empat Ledakan Bom Bunuh Diri di Inggris

Pada 7 Juli 2005 pernah menjadi hari yang kelam bagi negara Inggris. Pasalnya pada tanggal itu pernah terjadi aksi bom bunuh diri.

Setidaknya, ada empat ledakan bom bunuh diri terjadi di tiga jalur kereta bawah tanah dan sebuah bus di London, Inggris.