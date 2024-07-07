Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Miris! Istri di Tubaba Bantu Suami Perkosa Rekan Kerjanya di Kebon Cabai

Ira Widyanti , Jurnalis-Minggu, 07 Juli 2024 |01:30 WIB
Miris! Istri di Tubaba Bantu Suami Perkosa Rekan Kerjanya di Kebon Cabai
Illustrasi (foto: dok freepik)
A
A
A

TUBABA - Seorang pria berinisial JI (32) dan istrinya inisial RH (30) ditangkap Satreskrim Polres Tulang Bawang Barang (Tubaba), lantaran diduga melakukan pemerkosaan terhadap korban berinisial MS (24).

Pasangan suami istri warga Kecamatan Tulang Bawang Tengah itu diamankan di rumah Kepala Tiyuh lantaran nyaris diamuk massa pada Kamis 4 Juli 2024 malam.

Kasat Reskrim Polres Tubaba, Iptu Tosira mengatakan, pelaku RH tak hanya membantu suaminya JI untuk menyetubuhi korban, namun dia juga merekam aksi bejat yang dilakukan oleh suaminya tersebut.

"Benar Tim Tekab 308 Polres Tubaba mengamankan pasangan suami istri tersebut sekitar pukul 21.45 WIB di rumah Kepala Tiyuh," ujar Tosira dalam keterangannya, Sabtu (6/7/2024).

Tosira menuturkan, perbuatan keduanya berawal saat tersangka RH tengah bekerja bersama korban di Kebun Cabai yang terletak di Tiyuh Penumangan.

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/14/338/3176671//kasus_pembunuhan-ZDT8_large.jpg
Bejat! Gadis 11 Tahun di Cilincing Dijerat Kabel hingga Tewas Lalu Dicabuli
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/10/338/3175834//pencabulan-L7Uz_large.jpg
Parah! Baru Bebas Bersyarat, Lansia di Cakung Kembali Cabuli Bocah 7 Tahun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/09/338/3175742//pencabulan-uCtJ_large.jpg
Lansia Cabul di Jaktim Perkosa ABG Berkali-kali hingga Hamil, Begini Modus Bejatnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/01/338/3173760//kasus_pencabulan-TmRx_large.jpg
Bejat! Dua Lansia Kembar di Bekasi Cabuli Tetangga Penyandang Disabilitas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/25/338/3172492//pemerkosaan-RhgZ_large.jpg
Bejat! Ustadz di Bekasi Nekat Perkosa Anak Angkat dan Keponakan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/13/338/3169780//partai_perindo-liq0_large.jpg
Terduga Pelaku Pencabulan Ditangkap, Puspadaya Perindo: Kawal Proses Hukum & Siap Dampingi Korban
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement