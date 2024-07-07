Miris! Istri di Tubaba Bantu Suami Perkosa Rekan Kerjanya di Kebon Cabai

TUBABA - Seorang pria berinisial JI (32) dan istrinya inisial RH (30) ditangkap Satreskrim Polres Tulang Bawang Barang (Tubaba), lantaran diduga melakukan pemerkosaan terhadap korban berinisial MS (24).

Pasangan suami istri warga Kecamatan Tulang Bawang Tengah itu diamankan di rumah Kepala Tiyuh lantaran nyaris diamuk massa pada Kamis 4 Juli 2024 malam.

Kasat Reskrim Polres Tubaba, Iptu Tosira mengatakan, pelaku RH tak hanya membantu suaminya JI untuk menyetubuhi korban, namun dia juga merekam aksi bejat yang dilakukan oleh suaminya tersebut.

"Benar Tim Tekab 308 Polres Tubaba mengamankan pasangan suami istri tersebut sekitar pukul 21.45 WIB di rumah Kepala Tiyuh," ujar Tosira dalam keterangannya, Sabtu (6/7/2024).

Tosira menuturkan, perbuatan keduanya berawal saat tersangka RH tengah bekerja bersama korban di Kebun Cabai yang terletak di Tiyuh Penumangan.