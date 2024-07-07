Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Modus Arisan Bodong, Wanita Ini Tipu Tetangga Puluhan Juta Rupiah

Ira Widyanti , Jurnalis-Minggu, 07 Juli 2024 |14:36 WIB
Wanita pelaku penipuan ditangkap. (Foto: Dok Polisi)
PESAWARAN - Seorang ibu rumah tangga berinisial OA (26) ditangkap polisi lantaran diduga melakukan tindakan pidana penipuan dan penggelapan. Warga Desa Halangan Ratu, Kecamatan Negeri katon, Kabupaten Pesawaran itu menipu korbannya dengan modus investasi arisan bodong. 

Kasat Reskrim Polres Pesawaran Iptu Devrat Aolia mengatakan, pelaku ditangkap di Desa Negeri Sakti, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran, Kamis (4/7).

"Awalnya pelaku berhasil membujuk rayu korban Novi yang merupakan tetangganya untuk mengikuti investasi arisan yang diadakan oleh pelaku," ujar Devrat dalam keterangannya, Sabtu (6/7/2024).

Kasat menuturkan, korban yang terperdaya bujuk rayu pelaku kemudian mengirimkan uang senilai Rp6,9 juta ke rekening bank milik pelaku pada tanggal 21 Mei 2024.

Lalu pada tanggal 24 Mei 2024 korban mengirimkan uang senilai Rp5,35 juta, kemudian masih di hari yang sama korban kembali mentransfer sebesar Rp1 juta. 

Kemudian pada tanggal 29 Mei 2024 korban mentransfer senilai Rp6 juta, lalu tanggal 3 Juni 2024 senilai Rp5 juta, dan pada tanggal 11 Juni korban kembali mentransfer senilai Rp4,85 juta. 

"Selanjutnya pelaku menghilang tanpa diketahui keberadaannya. Atas kejadian tersebut korban Novi mengalami kerugian mencapai Rp29,1 juta," ungkap Kasat. 

