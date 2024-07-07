191 Anak di Bojonegoro Menikah Dini, Alasannya Sudah Berzina hingga Hamil

BOJONEGORO - Terdapat 191 perkara pengajuan dispensasi kawin atau diska di Kantor Pengadilan Agama Kabupaten Bojonegoro, selama 6 bulan yakni Januari hingga Juni 2024.

Dari jumlah tersebut, ada puluhan anak mengajukan permohonan diska atau nikah di bawah umur, karena sudah hamil di luar nikah.

Panitera Pengadilan Agama Bojonegoro Solikin Jamik mengatakan, selain karena hamil ada sejumlah faktor yang melatar belakangi anak melangsungkan pernikahan dini.

“Pertama karena takut berbuat zina, kedua sudah berbuat zina tapi belum hamil, serta adanya kehawatiran orang tua akan pergaulan anaknya yang sudah lama pacaran,” terangnya.

Pengadilan agama mengabulkan permohonan diska karena memperhatikan asas kemanfaatanya lebih besar, atau bisa berdampak buruk jika tidak dikabulkan, terutama bagi mereka yang sudah berbuat zina dan hamil.

“Sesuai yang diamanahkan undang-undang, suami istri bisa menikah pada usia minimal 19 tahun,” tambahnya.