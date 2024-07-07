Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JATIM

191 Anak di Bojonegoro Menikah Dini, Alasannya Sudah Berzina hingga Hamil

Dedi Mahdi , Jurnalis-Minggu, 07 Juli 2024 |09:57 WIB
191 Anak di Bojonegoro Menikah Dini, Alasannya Sudah Berzina hingga Hamil
Kantor Pengadilan Agama Bojonegoro. (Foto: Dedi Mahdi)
A
A
A

BOJONEGORO - Terdapat 191 perkara pengajuan dispensasi kawin atau diska di Kantor Pengadilan Agama Kabupaten Bojonegoro, selama 6 bulan yakni Januari hingga Juni 2024.

Dari jumlah tersebut, ada puluhan anak mengajukan permohonan diska atau nikah di bawah umur, karena sudah hamil di luar nikah.

Panitera Pengadilan Agama Bojonegoro Solikin Jamik mengatakan, selain karena hamil ada sejumlah faktor yang melatar belakangi anak melangsungkan pernikahan dini.

“Pertama karena takut berbuat zina, kedua sudah berbuat zina tapi belum hamil, serta adanya kehawatiran orang tua akan pergaulan anaknya yang sudah lama pacaran,” terangnya.

Pengadilan agama mengabulkan permohonan diska karena memperhatikan asas kemanfaatanya lebih besar, atau bisa berdampak buruk jika tidak dikabulkan, terutama bagi mereka yang sudah berbuat zina dan hamil.

“Sesuai yang diamanahkan undang-undang, suami istri bisa menikah pada usia minimal 19 tahun,” tambahnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/02/519/3029042/usai-diperiksa-pengasuh-ponpes-di-lumajang-yang-nikahi-anak-tanpa-izin-ditahan-polisi-UthIWxnDAo.jpg
Usai Diperiksa, Pengasuh Ponpes di Lumajang yang Nikahi Anak Tanpa Izin Ditahan Polisi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/20/519/2998369/waduh-angka-pernikahan-dini-di-jatim-tembus-12-334-kasus-rspIO45Cn6.jpeg
Waduh! Angka Pernikahan Dini di Jatim Tembus 12.334 Kasus
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/19/519/2997865/viral-bocah-4-tahun-di-madura-bertunangan-jadi-sorotan-warganet-g9TtCsasXC.jpg
Viral Bocah 4 Tahun di Madura Bertunangan, Jadi Sorotan Warganet
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/11/525/2899320/isi-kuliah-umum-universitas-maranatha-ganjar-ingatkan-perempuan-tak-menikah-dini-peayiNzled.jpg
Isi Kuliah Umum Universitas Maranatha, Ganjar Ingatkan Perempuan Tak Menikah Dini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/07/21/525/2850067/sejak-januari-2023-ada-76-permohonan-pernikahan-anak-di-bandung-SJxavzxdOp.jpg
Sejak Januari 2023, Ada 76 Permohonan Pernikahan Anak di Bandung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/01/25/337/2752615/ribuan-anak-minta-dispensasi-nikah-maruf-amin-pernikahan-di-bawah-umur-tidak-maslahat-Y0tMnFrIlp.jpeg
Ribuan Anak Minta Dispensasi Nikah, Maruf Amin: Pernikahan di Bawah Umur Tidak Maslahat
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement