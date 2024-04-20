Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JATIM

Waduh! Angka Pernikahan Dini di Jatim Tembus 12.334 Kasus

Lukman Hakim , Jurnalis-Sabtu, 20 April 2024 |15:56 WIB
Waduh! Angka Pernikahan Dini di Jatim Tembus 12.334 Kasus
Ilustrasi. (Foto: Okezone.com)
A
A
A

SURABAYA - Pengadilan Tinggi Agama Surabaya mencatat, jumlah dispensasi pernikahan atau kawin di Jawa Timur (Jatim) mencapai 12.334 kasus. Dispensasi kawin adalah pemberian hak kepada seseorang untuk melangsungkan perkawinan meski belum mencapai batas minimum usia perkawinan yaitu 19 tahun.

"Kita terus masif menyosialisasikan tentang bahaya pernikahan anak. Karena pada dasarnya pernikahan anak itu lebih banyak menimbulkan masalah mulai kesehatan hingga sosial,” kata Pj Gubernur Jatim Adhy Karyono, Sabtu (20/4/2024).

BACA JUGA:

Viral Bocah 4 Tahun di Madura Bertunangan, BKKBN : Pernikahannya Dilaksanakan Setelah Lulus Kuliah 

Dia menambahkan, Pemprov Jatim bersama Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Jatim dan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Jatim terus berupaya mencegah perkawinan anak. Hal itu dilakukan dengan turun langsung melakukan sosialisasi secara masif terkait pendewasaan usia perkawinan kepada masyarakat.

“Sosialisasi pada orang tua menjadi penting. Agar sebisa mungkin pernikahan anak, pernikahan usia dini harus dihindari. Pernikahan sebaiknya dilakukan di usia yang memang sudah cukup sesuai aturan yang berlaku,” imbuh Adhy.

 BACA JUGA:

Terkait video viral balita usia 7 tahun bertunangan di Kabupaten Sampang pun, Pemprov bersama BKKBN Jatimjuga sudah melakukan beberapa langkah. Salah satunya, berkunjung ke rumah orang tua balita yang viral tengah melakukan pertunangan pada 16 April 2024 lalu yaitu H. Zahri. Guna mendapatkan konfirmasi perihal viralnya postingan video pertunangan sang anak yang masih balita.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/07/519/3030942/191-anak-di-bojonegoro-menikah-dini-alasannya-sudah-berzina-hingga-hamil-Zxrme1ioJc.jpg
191 Anak di Bojonegoro Menikah Dini, Alasannya Sudah Berzina hingga Hamil
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/02/519/3029042/usai-diperiksa-pengasuh-ponpes-di-lumajang-yang-nikahi-anak-tanpa-izin-ditahan-polisi-UthIWxnDAo.jpg
Usai Diperiksa, Pengasuh Ponpes di Lumajang yang Nikahi Anak Tanpa Izin Ditahan Polisi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/19/519/2997865/viral-bocah-4-tahun-di-madura-bertunangan-jadi-sorotan-warganet-g9TtCsasXC.jpg
Viral Bocah 4 Tahun di Madura Bertunangan, Jadi Sorotan Warganet
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/11/525/2899320/isi-kuliah-umum-universitas-maranatha-ganjar-ingatkan-perempuan-tak-menikah-dini-peayiNzled.jpg
Isi Kuliah Umum Universitas Maranatha, Ganjar Ingatkan Perempuan Tak Menikah Dini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/07/21/525/2850067/sejak-januari-2023-ada-76-permohonan-pernikahan-anak-di-bandung-SJxavzxdOp.jpg
Sejak Januari 2023, Ada 76 Permohonan Pernikahan Anak di Bandung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/01/25/337/2752615/ribuan-anak-minta-dispensasi-nikah-maruf-amin-pernikahan-di-bawah-umur-tidak-maslahat-Y0tMnFrIlp.jpeg
Ribuan Anak Minta Dispensasi Nikah, Maruf Amin: Pernikahan di Bawah Umur Tidak Maslahat
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement