Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS SULSEL

Nekat Endorse Judi Online, 3 Pemuda Ditangkap Polisi

Abdullah Nicolha , Jurnalis-Minggu, 07 Juli 2024 |04:29 WIB
Nekat <i>Endorse</i> Judi Online, 3 Pemuda Ditangkap Polisi
Tiga Pelaku endorse judi online di Sulsel (foto: MPI/Abdullah)
A
A
A

MAKASSAR - Dua pemuda yang nekat mempromosikan atau mengendorse judi online di media sosial di Sulsel dan satu pemain sekaligus penjual chip ditangkap tim siber Ditreskrimsus Polda Sulsel.

Hal tersebut terungkap dalam konferensi pers yang dipimpin Kasubbid Penmas Bid Humas Polda Sulsel AKBP Yerlin Tending Kate dan Kasubdit Siber Reskrimsus Polda Sulsel Kompol Bayu Wicaksono di Gedung Subdit Siber Reskrimsus Polda Sulsel, Jumat (57/2024).

"Ketiganya terdiri seorang pemain dan dua endorse judi online," kata AKBP Yerlin Tending Kate.

Dia menjelaskan, pengungkapan ini berdasakan laporan patroli siber tentang maraknya aksi atau kegiatan mempromosikan link perjudian online, hingga Subdit 5 Tipidsiber Ditreskrimsus Polda Sulsel melakukan penyelidikan melalui patroli Cyber didunia maya dan berhasil mengungkap kasus ini.

Sementara itu, Kompol Bayu Wicaksono menguraikan, pelaku pertama WA (25) yang diduga terlibat permainan judi atau memfasilitasi perjudian, berada di Kabupaten Soppeng Sulsel.

"Tersangka menyiapkan dan melakukan penjualan chip, dan saat diringkus, ditemukan 1 unit komputer dan handphone berisi sekitar 2.000 akun Higgs Domino Island dan transaksi penjualan chip," bebernya.

Kemudian, lanjut Bayu Subdit 5 Tipidsiber Ditreskrimsus Polda Sulsel juga mengamankan tersangka A (19) yang diduga sebagai pelaku yang mempromosikan konten bermuatan perjudian di akun media social Instagram dengan nama akun @mamalove_racing dan ditelusuri akun Instagram tersebut berada di Jalan Tun Abdul Razak Kel, Paccinoang, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, Sulsel.

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/14/16/3176730//ilustrasi-zM5q_large.png
Blokir 23 Ribu Rekening Judol, Komdigi Ajak Masyarakat Aktif Laporkan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/25/338/3172523//judi_online-DxsJ_large.jpg
Polisi Tangkap 2 Admin Situs Judi Online Beromzet Ratusan Juta Rupiah di Kalideres
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/18/16/3170894//ilustrasi-kcmB_large.jpg
Komdigi Sudah Tindak 2,1 Juta Konten Judul, Siap Aktifkan Penuh Sistem SAMAN
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/27/340/3165899//bayu-edtH_large.jpg
Polri Kejar DPO Jaringan Judi Online Viral di DIY
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/27/337/3165848//penjara-slgd_large.jpg
Ini Peran 3 Pengelola Judi Online yang Viral di Yogya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/27/337/3165836//judi_online-shPv_large.jpg
Bandar Judi Online yang Viral karena Dirugikan Pemain Ditangkap!
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement