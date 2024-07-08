Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

5 Fakta Viral Emak-Emak Temukan Gurunya saat SD Mengamen, Kondisi Memprihatinkan

Arief Setyadi , Jurnalis-Senin, 08 Juli 2024 |07:30 WIB
5 Fakta Viral Emak-Emak Temukan Gurunya saat SD Mengamen, Kondisi Memprihatinkan
Viral emak-emak bertemu gurunya saat SD mengamen (Foto: Tangkapan layar media sosial)
JAKARTA – Sekelompok emak-emak menemukan mantan guru SD-nya yang sedang mengamen di Terminal Tawang Alun Jember. Momen tersebut sangat mengharukan diwarnai tangis.

Berikut fakta-faktanya:

1. Guru Kesenian di SD

Guru tersebut diketahui bernama Stefanus. Ia merupakan mantan guru SD Aleteya Jember.

Sang guru mengajar kesenian dan geografi. Ia terlihat lusuh dan menua.

2. Tak Kenali Mantan Murid

Dalam video viral, mantan guru SD Aleteya Jember yang bernama Stefanus itu tidak mengenal mantan murid-muridnya. Namun, setelah satu per satu mengingatkan, pahlawan tanpa tanda jasa itupun teringat dan langsung memeluk mantan siswa siswanya itu.

Senda gurau dan rasa haru menjadi satu di Terminal Tawang Alun Jember. Bahkan, mantan siswa dan siswinya itu memberi buah tangan berikut uang untuk guru mereka saat SD.

3. Tinggal di Kosan

Hal yang membuat makin miris, saat ditanya alamat rumah dan domisili, Stefanus mengaku hanya kos dan enggan menunjukkan alamat kosnya.

Sang guru yang berasal dari Ambon itu mengajar di SD Aleteya Jember 45 tahun silam. Dari keterangan Indah, gurunya tersebut tidak memiliki anak dan tinggal di kos-kosan. Meski sebentar, namun pertemuan itu menyiratkan rasa bahagia antara mantan murid dan guru.

4. Mengamen di Bus

Menurut Indah mantan murid Stefanus, dia mendapat kabar gurunya mengamen dari teman-temannya yang sesekali bertemu gurunya di Terminal Tawang Alun Jember. Gurunya mengamen dari bus ke bus antarkota.

Halaman:
1 2
      
Topik Artikel :
Guru SD Guru Mengamen viral
