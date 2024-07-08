Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JABAR

Seorang Ibu di Indramayu Melahirkan Bayi Kembar Lima

Andrian Supendi , Jurnalis-Senin, 08 Juli 2024 |15:41 WIB
Seorang Ibu di Indramayu Melahirkan Bayi Kembar Lima
Bayi kembar lima di Indramayu (Foto: istimewa/Okezone)
A
A
A

 

INDRAMAYU - Nuraeni (32), seorang ibu warga Desa Bodas, Kecamatan Tukdana, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, tengah berbahagia. Pasalnya, dia baru saja melahirkan lima bayi kembar sekaligus.

Kelima bayi kembar itu lahir dalam kondisi sehat. Empat berjenis kelamin perempuan, dan satu laki-laki. Proses persalinannya melalui operasi caesar di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Indramayu, pada Minggu (8/7/2024).

Direktur RSUD Indramayu, Deden Bonny Koswara mengatakan, pasien bersalin tersebut merupakan rujukan dari Puskesmas Kerticala. Ia datang ke RSUD Indramayu pada pukul 15.00 WIB bersama Bidan pendamping dari puskesmas tersebut.

"Kemudian kami lakukan pemeriksaan oleh tim medis kami, pada saat dilakukan USG didapati ada empat bayi yang terdeteksi oleh USG," kata dia, saat ditemui di RSUD Indramayu, Senin (9/7/2024).

Pada pukul 15.30 WIB, lanjut Deden, keluar cairan ketuban dari sang ibu, sehingga tim medis RSUD Indramayu memutuskan untuk segera melakukan operasi sesar.

"Setelah kami melakukan persiapan, dilakukan operasi pada pukul 18.44 WIB dan selesai pukul 19.45. Alhamdulillah, hasilnya lima bayi berhasil kami selamatkan," ungkap dia.

Deden menyampaikan, kelima bayi kembar tersebut lahir dalam kondisi prematur karena memiliki berat kurang dari 2.500 gram. Meski prematur, namun kelima bayi beserta sang ibu dalam keadaan sehat.

"Bayi pertama hingga ke empat berjenis kelamin perempuan, beratnya bervariasi antara 1.250 gram hingga 1.990 gram, dan bayi yang kelima berjenis kelamin laki-laki dengan berat 1.900 gram. Kondisi kelimanya prematur, karena berat badannya kurang dari 2.500 gram," ujar dia.

Saat ini, Deden menuturkan, kelima bayi kembar dan sang ibu masih menjalani masa pemulihan dan dalam pengawasan tim medis.

 "Karena prematur, maka kami beri perlakukan khusus. Mereka kami tempatkan di inkubator. Kondisinya secara umum baik, semuanya sehat dan sedang dalam pengawasan tim medis kami," tutur dia.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/22/338/3171556/penemuan_bayi-LBaF_large.jpg
Bayi Misterius Ditemukan Warga di Depan Yayasan Yatim Jakbar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/22/337/3164654/bayi-7V2K_large.jpg
Kemenkes Selidiki Epidemiologi Terkait Kematian Balita di Sukabumi Akibat Cacingan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/21/337/3149085/5_juta_anak_lahir_setiap_tahun_di_indonesia_prabowo_setara_populasi_singapura-Ha3T_large.jpg
5 Juta Anak Lahir Setiap Tahun di Indonesia, Prabowo: Setara Populasi Singapura
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/02/340/3135561/bayi_dibuang-k3KU_large.jpg
Geger, Bayi Perempuan Dibuang di Toilet Puskesmas Selong
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/02/338/3127854/bayi-KgnY_large.jpg
Geger, Warga Bogor Temukan Bayi Mungil di Semak-Semak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/02/338/3109954/mayat-4kRM_large.jpg
Gempar Penemuan Janin Bayi di Septic Tank RS Koja
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement