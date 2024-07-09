Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Kronologi Tewasnya Pria di Lampung Usai Baku Hantam dengan Suami Baru Mantan Istri

Ira Widyanti , Jurnalis-Selasa, 09 Juli 2024 |19:45 WIB
Kronologi Tewasnya Pria di Lampung Usai Baku Hantam dengan Suami Baru Mantan Istri
Pelaku pembunuhan Iing di Lampung (Foto: dok polisi)
METRO - Polisi mengungkap kronologi tewasnya Indra Jaya alias Iing usai terlibat perkelahian dengan RH di Jalan Kapten Tendean, Kelurahan Margorejo, Kecamatan, Metro Selatan, Kota Metro, Lampung.

Diketahui, korban Iing merupakan mantan suami dari istri pelaku RH.

Kasat Reskrim Polres Metro Iptu Rosali mengatakan bahwa peristiwa perkelahian itu terjadi, pada Senin 8 Juli 2024, sekitar pukul 21.15 WIB.

“Awalnya RH pulang ke rumah melihat ada korban lJ (Iing). Saat itu, pelaku RH menyuruh anak tirinya (anak korban) untuk masuk dengan nada tinggi dan membentak," ujar Rosali saat dikonfirmasi, Selasa (9/7/2024).

Rosali menuturkan, mendengar hal tersebut, korban Iing yang merupakan ayah kandungnya tidak terima, sehingga terjadilah keributan. "Mereka ini ribut dan sudah saling memegang senjata tajam, lalu anak korban mencoba melerai, namun tidak berhasil," kata dia.

Rosali melanjutkan bahwa saat baku hantam itu pelaku RH mendorong korban Iing sampai jatuh. Kemudian pelaku menusukkan senjata tajam ke arah korban hingga menyebabkan korban terkapar bersimbah darah.

Halaman:
1 2
      
