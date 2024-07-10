Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Anggota DPRD Tembak Warga saat Resepsi, Seorang Satpol PP Dijadikan Tersangka

Ira Widyanti , Jurnalis-Rabu, 10 Juli 2024 |10:54 WIB
Anggota DPRD Tembak Warga saat Resepsi, Seorang Satpol PP Dijadikan Tersangka
Tersangka Penembakan Warga/Foto: Okezone
BANDARLAMPUNG- Polisi terus melakukan pendalaman dan penyelidikan terkait kasus penembakan yang dilakukan Muhammad Saleh Mukadam, anggita DPRD Lampung Tengah.

Setelah menetapkan dua tersangka, Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Lampung kembali menetapkan satu lagi tersangka baru.

Kabid Humas Polda Lampung, Kombes Pol Umi Fadillah Astutik mengatakan, satu tersangka baru ini merupakan orang dekat Mukadam.

"Benar, setelah sebelumnya ada dua tersangka, Subdit III Jatanras Ditreskrimum Polda Lampung kembali menetapkan satu lagi tersangka baru dalam kasus ini," ujar Umi, Rabu (10/7/2024).

Adapun identitas tersangka baru ini, adalah Rudi Haryadi warga Lampung Tengah yang juga merupakan seorang honorer Satpol PP di Kabupaten Lampung Tengah.

"Inisial RH, dia orang dekat dengan tersangka MSM. Jadi RH ini juga datang dengan MSM di lokasi," ungkap Umi.

Umi menlanjutkan, Rudi juga ditetapkan tersangka dalam kasus Mukadam, lantaran diduga ikut membantu untuk menghilangkan barang bukti.

"Dia membantu menyembunyikan dua senjata api milik MSM usai peristiwa tertembaknya warga itu terjadi," tutup Umi.

Saat ini, terhadap Rudi juga telah dilakukan penahanan di Mapolda Lampung bersama dua tersangka lainnya yakni anggota DPRD Lampung Tengah, Muhammad Saleh Mukadam dan Sawarni.

