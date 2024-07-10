Duel Berujung Maut di Metro Lampung, Polisi Periksa 4 Saksi

METRO - Polisi telah memeriksa sebanyak 4 saksi dalam tragedi duel maut di sebuah rumah Jalan Kapten Tendean, Kelurahan Margorejo, Kecamatan Metro Selatan, Kota Metro.

"Sejauh ini sudah ada empat saksi yang telah diperiksa penyidik Satreskrim Polres Metro," ujar Kabid Humas Polda Lampung Kombes Pol Umi Fadillah Astutik saat dikonfirmasi, Rabu (10/7/2024).

Adapun keempat saksi yakni pelaku inisal RH (46), AI (42) selaku istri pelaku sekaligus mantan istri korban, RDP (22) merupakan anak sulung korban, dan RD (11) anak bungsu korban.

"Pemeriksaan ini guna mendalami duduk perkara dan penyidikan kasus tersebut," kata Umi.

Umi menjelaskan saat ini tersangka RH masih menjalani perawatan akibat luka berat yang diterimanya usai berkelahi dengan korban IJ alias ling.

"Ya, tersangka masih dalam perawatan karena luka di salah satu RSUD di Kota Metro," pungkasnya.

Sebelumnya, seorang pria bernama Indra Jaya alias Iing terlibat perkelahian dengan suami baru mantan istrinya hingga tewas bersimbah darah..

Kasat Reskrim Polres Metro Iptu Rosali mengatakan, peristiwa tersebut terjadi di rumah pelaku berinisial RH (46) di Kelurahan Margorejo, Kecamatan Metro Selatan, Senin (8/7/2024) malam.