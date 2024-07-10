Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JABAR

Duel dengan Pencuri, Pria di Sukabumi Alami Luka Tusuk

Dharmawan Hadi , Jurnalis-Rabu, 10 Juli 2024 |15:22 WIB
Duel dengan Pencuri, Pria di Sukabumi Alami Luka Tusuk
Illustrasi (foto: freepick)
A
A
A

SUKABUMI - Seorang warga alami luka tusuk oleh pencuri yang masuk ke dalam rumahnya, korban sempat duel dengan pencuri tersebut, akhirnya dapat meringkus dan menyerahkannya ke polisi.

Informasi yang dihimpun, kejadian tersebut terjadi di Jalan Kopeng Kaler RT 01/07, Kelurahan Karamat, Kecamatan Gunungpuyuh, Kota Sukabumi, pada Senin 8 Juli 2024 sekira pukul 20.15 WIB.

Kapolsek Gunungpuyuh Polres Sukabumi Kota, Iptu Didin Waslidin mengatakan, terduga pelaku aksi pencurian dengan kekerasan tersebut, berinisial RAA alias ECA (30) warga Jalan Nyomplong, Kelurahan/Kecamatan Nyomplong, Kota Sukabumi.

"Awalnya terduga pelaku masuk ke rumah korban, kemudian mengambil HP dan uang tunai yang ada di dalam kamar korban, seorang ibu rumah tangga berinisial AJ (72)," ujar Didin, Rabu (10/7/2024).

Korban yang terbangun, lanjut Didin, lalu meminta tolong kepada anaknya, berinisial AS (45). Kemudian terduga pelaku dan anak korban saling dorong-mendorong, sehingga tangan AS tertusuk pisau dan kepala bagian atasnya terkena benturan batu bata yang dibawa RAA.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/17/15/3177385//mobil_listrik-Qx4y_large.jpg
Pencurian Kabel SPKLU Meningkat, Capai 900 Kasus
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/26/18/3172638//ilustrasi-GHze_large.png
Panel Surya Ratusan Sekolah Pakistan Dicuri, Ribuan Siswa Alami Krisis Listrik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/26/338/3172531//pencurian-4EQR_large.jpg
Rumah di Depok Dibobol Maling, Uang Belasan Juta dan 110 Gram Emas Raib
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/25/337/3172458//rekening_dormant-tQ6W_large.jpg
Polri Buru Sosok D, Pemberi Informasi Rekening Dormant Rp204 Miliar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/25/337/3172429//pembobolan_rekening_dormant-KNmn_large.jpg
Terungkap! Ini Pemilik Rekening Dormant Rp204 Miliar yang Dibobol Kacab Bank BUMN Jabar Cs
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/25/337/3172386//bareskrim-pB7f_large.jpg
Bareskrim Bongkar Sindikat Pembobol Rekening Dormant Rp204 Miliar, Nih Penampakannya
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement