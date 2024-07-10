Duel dengan Pencuri, Pria di Sukabumi Alami Luka Tusuk

SUKABUMI - Seorang warga alami luka tusuk oleh pencuri yang masuk ke dalam rumahnya, korban sempat duel dengan pencuri tersebut, akhirnya dapat meringkus dan menyerahkannya ke polisi.

Informasi yang dihimpun, kejadian tersebut terjadi di Jalan Kopeng Kaler RT 01/07, Kelurahan Karamat, Kecamatan Gunungpuyuh, Kota Sukabumi, pada Senin 8 Juli 2024 sekira pukul 20.15 WIB.

Kapolsek Gunungpuyuh Polres Sukabumi Kota, Iptu Didin Waslidin mengatakan, terduga pelaku aksi pencurian dengan kekerasan tersebut, berinisial RAA alias ECA (30) warga Jalan Nyomplong, Kelurahan/Kecamatan Nyomplong, Kota Sukabumi.

"Awalnya terduga pelaku masuk ke rumah korban, kemudian mengambil HP dan uang tunai yang ada di dalam kamar korban, seorang ibu rumah tangga berinisial AJ (72)," ujar Didin, Rabu (10/7/2024).

Korban yang terbangun, lanjut Didin, lalu meminta tolong kepada anaknya, berinisial AS (45). Kemudian terduga pelaku dan anak korban saling dorong-mendorong, sehingga tangan AS tertusuk pisau dan kepala bagian atasnya terkena benturan batu bata yang dibawa RAA.