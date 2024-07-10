Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JATIM

Terancam Nganggur, Sopir Angkot Malang: Kadang Enggak Ada Penumpang

Avirista Midaada , Jurnalis-Rabu, 10 Juli 2024 |18:53 WIB
Terancam <i>Nganggur</i>, Sopir Angkot Malang: Kadang <i>Enggak</i> Ada Penumpang
Angkot di Malang sepi penumpang (Foto : Okezone.com/Avirista M)
A
A
A

MALANG - Kondisi angkutan kota (angkot) di Kota Malang memprihatinkan dikeluhkan para sopirnya. Para sopir mengaku bingung akan nasibnya ke depan karena mulai kalah saing dengan moda transportasi daring atau online.

Sulkan, salah satu sopir angkot jalur MM menjelaskan, di angkot trayeknya yang berjumlah 68 armada, hanya tersisa 10-20 yang jalan dan layak beroperasi. Sisanya, para pemilik angkot dan pengemudi memilih mengandangkan angkotnya karena beban operasional yang tak sebanding dengan pendapatan.

"Beli BBM tidak mencukupi. Dulu ada 68 di jalur MM Madyopuro-Mulyorejo, sekarang tinggal jalan 10-20, itu pun enggak penuh penumpangnya kalau jalan, kadang enggak dapat penumpang," ucap Sulkan, usai diskusi dengan Pemerintah Kota (Pemkot) Malang di Terminal Madyopuro, Kota Malang, pada Rabu (10/7/2024).

Ia dan teman-teman sopir lainnya pun kian keberatan semenjak subsidi bahan bakar minyak (BBM) dicabut oleh pemerintah daerah, dengan alasan sudah tidak pada kondisi darurat Covid-19. Makanya ia berharap subsidi sebesar Rp300 ribu per bulan seperti tahun lalu diberikan pemerintah.

"Ada subsidi gitu enak, kemarin dapat Rp300 (ribu) per bulan untuk subsidi BBM, ini sekarang enggak ada, kalau jalan sulit tidak ada penumpang, (sopir angkot) banyak yang pindah ke proyek. Angkot adalah mitranya pemerintah, itu usulan saya, silakan dipikirkan ke depannya, mohon ada subsidi lagi inginnya," jelasnya.

Merebaknya transportasi online juga dinilai sopir angkot jurusan GA bernama Fredi, menjadi merosotnya pendapatan sopir angkot. Apalagi regulasi transportasi online sudah dilegalkan oleh pemerintah pusat, melalui Kementerian Perhubungan (Kemenhub).

"Ojol dan taksi online ini mengurangi pendapatan kita. Ini kan kesalahan siapa ya kurang tahu. Dari pusat juga, pemerintah sendiri yang membuat regulasinya. Kami sehari dapat Rp50 ribu saja sudah syukur, kadang malah minus," ucap Fredi.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/01/338/3166772/stasiun_mrt-mDGw_large.jpg
Termasuk MRT Istora Mandiri, Seluruh Stasiun MRT Jakarta Beroperasi Hari Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/05/337/3144956/ahy-fxvX_large.jpg
AHY Ungkap Peran Penting Polri Tindak Kendaraan Over Dimension dan Over Loading
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/05/338/3144821/dedie-gUmI_large.jpg
Transjabodetabek P11 Bogor-Blok M, Dedie Rachim: Jawaban Setelah 10 Tahun Menunggu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/25/337/3089583/dpd_ri-RkpZ_large.jpg
DPD Minta Armada Perintis Ditambah untuk Transportasi Menembus Pelosok Papua
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/10/519/3032457/angkot-di-malang-banyak-tak-layak-jalan-ribuan-sopir-terancam-nganggur-e5fWpvBJ9K.jpg
Angkot di Malang Banyak Tak Layak Jalan, Ribuan Sopir Terancam Nganggur
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/11/338/2981793/siap-siap-layanan-biskita-segera-hadir-di-depok-dan-kabupaten-bogor-qYj68is6Nx.jpg
Siap-Siap! Layanan BISKITA Segera Hadir di Depok dan Kabupaten Bogor
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement