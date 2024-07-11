Advertisement
HOME NEWS JATENG

Menparekraf: Desa Wisata Wanurejo Jadi World Class Tourism Destination

Agung Bakti Sarasa , Jurnalis-Kamis, 11 Juli 2024 |21:33 WIB
Menparekraf: Desa Wisata Wanurejo Jadi <i>World Class Tourism Destination</i>
Sandiaga Uno (Foto: Kemenparekraf)
MAGELANG - Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf), Sandiaga Salahuddin Uno mencanangkan Desa Wisata Wanurejo sebagai desa wisata terbaik Indonesia.

Hal itu disampaikan Sandiaga saat mengunjungi Desa Wisata Wanurejo, Magelang, Jawa Tengah yang menjadi gerbang masuk kawasan Destinasi Pariwisata Super Prioritas (DPSP) Borobudur, Kamis (11/7/2024).

Kunjungan Sandiaga yang juga Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kabaparekraf) ini merupakan rangkaian visitasi 50 besar desa wisata terbaik Anugerah Desa Wisata Terbaik Indonesia (ADWI) 2024.

Pada kesempatan itu, Sandiaga menjajal sederet atraksi wisata yang ditawarkan di Desa Wisata Wanurejo. Sebelum tiba di Balkondes Wanurejo, Sandiaga disambut oleh tarian Kang Gareng di Candi Pawon, Dusun Bronjolanan.

Kemudian, Sandiaga menuju lokasi UMKM Rengginang Bu Yatin menggunakan VW. Di sini, Sandiaga melihat secara langsung proses pembuatan rengginang, makanan ringan yang terbuat dari beras ketan.

Setelah berbelanja oleh-oleh khas Desa Wisata Wanurejo, perjalanan dilanjutkan menuju lokasi terakhir yakni Balkondes Wanurejo.

Sepanjang perjalanan, Sandiaga disuguhkan panorama hamparan sawah berlatar belakang Bukit Menoreh serta Gunung Merapi membuat siapapun yang melihat terpesona dengan keindahannya. Ini menjadi atraksi wisata yang sayang jika dilewatkan.

