JAKARTA - Gempa bumi bermagnitudo (M) 5,0 mengguncang Sumur, Banten, Jumat (12/7/2024) pagi ini.
Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) menyatakan bahwa gempa berlangsung pukul 05:18 WIB.
BACA JUGA:
BMKG mengingatkan bahwa informasi gempa ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data.
BACA JUGA:
"#Gempa Mag:5.0, 12-Jul-2024 05:18:10WIB, Lok:7.48LS, 104.95BT (114 km BaratDaya SUMUR-BANTEN), Kedlmn:10 Km #BMKG," tulis BMKG.
(Fakhrizal Fakhri )