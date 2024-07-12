Gempa M5,0 Guncang Sumur Banten Pagi Ini

JAKARTA - Gempa bumi bermagnitudo (M) 5,0 mengguncang Sumur, Banten, Jumat (12/7/2024) pagi ini.

Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) menyatakan bahwa gempa berlangsung pukul 05:18 WIB.

BMKG mengingatkan bahwa informasi gempa ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data.

"#Gempa Mag:5.0, 12-Jul-2024 05:18:10WIB, Lok:7.48LS, 104.95BT (114 km BaratDaya SUMUR-BANTEN), Kedlmn:10 Km #BMKG," tulis BMKG.

