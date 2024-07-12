Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Jelang Pilbup Keerom, Tokoh Papua Kenius Kogoya Ungguli Petahana Bupati Keerom

Awaludin , Jurnalis-Jum'at, 12 Juli 2024 |20:16 WIB
Jelang Pilbup Keerom, Tokoh Papua Kenius Kogoya Ungguli Petahana Bupati Keerom
Illustrasi (foto: dok Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Timur Barat Research Center (TBRC) menggelar survei terkait Pemilihan Bupati Keerom 2024. Dan hasilnya, nama Kenius Kogoya mengungguli petahana Bupati Keerom, Provinsi Papua, Piter Gusberger dan calon-calon Bupati Keerom lainnya.

"Pada survei top of mind, nama Kenius Kogoya unggul sebagai Cabup Keerom dengan angka 25,7 persen. Disusul Piter Gusberger di posisi kedua dengan angka 19,7 persen," kata Direktur Eksekutif TBRC, Johanes Romeo dalam keterangannya, Jumat (12/7/2024).

Selanjutnya, kata Johanes, di posisi 3. Yusuf Waly (14,3%), 4 Wahfir Kosasih (5,7%), 5 Hendrik Borotian (2,1%), 6 Ronal Apnawas(1,9%), dan 7 Wilhelmus Rollo( 1,3%). Kemudian, 8 Bonefasius Muenda (1,2%), 9 Petrus Solossa (1,2%), 10 Dorus Wakerkwa (1,1%), dan 11. Silfester Nof (0,9%).

Sementara itu, TBRC juga melakukan survei mengenai tingkat elktabilitas bakal calon bupati Keerom dengan simulasi 5 nama melalui pilihan tertutup. Hasilnya posisi 1 Kenius Kogoya (30,2%), 2 Piter Gusbager, (22,8%), 3 Yusuf Waly (17,1%), 4 Petrus Solossa (8,4%), dan 5 Wahfir Kosasih (6,2%).

TBRC, lanjut Johanes, juga melakukan survei simulasi 3 nama calon bupati dengan ditanyakan nama mana yang akan dipilih sebagai bupati Keerom jika dilakukan pemilihan bupati hari ini. Diperoleh hasil posisi 1 Kenius Kogoya, (40,4%), 2, Piter Gusbager (29,3%), 3 Yusuf Waly (18,1%), sedangkan tidak memilih 12,2%.

"Hasil temuan survei menunjukkan sebanyak 70,9 persen masyarakat Keerom kecewa, dan tidak puas dengan kepemimpinan Piter Gusberger. Perihal itu, menurut 70,9 persen masyarakat Keerom sulit mendapatkan pekerjaan dan usaha di Keerom," kata Johanes.

Halaman:
1 2
      
