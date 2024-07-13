4 Fakta Si Mata Elang Lepas Tendangan Kung Fu ke Driver Ojol karena Pertahankan Motornya

JAKARTA - Aksi arogansi debt collector atau juru tagih utang kembali terjadi. Seorang pengemudi ojek online (ojol) dianiaya oleh kawanan si mata elang --julukan debt collector-- di Jalan Raya Kodau, Jatiasih, Kota Bekasi, Jawa Barat, pada Kamis 11 Juli 2024 siang.

Pria debt collector melayangkan tendangan kungfu ke arah driver ojol. Aksi itu terekam kamera dan sempat viral.

Berikut fakta-fakta debt collector aniaya driver ojol di Bekasi.

Dianiaya karena pertahankan motor

Pengemudi ojek online itu ditendang oleh debt collector karena mempertahankan motornya yang hendak dirampas dengan alasan menunggak angsuran. Tendangan mengarah ke dada driver ojol.

Diminta surat tugas

Menurut seorang saksi, Abdurahman (52), driver ojol saat itu baru saja menurunkan penumpang di Jalan Raya Kodau, Jatiasih lalu disamperin dua orang debt collector.

"Jadi tuh driver nurunin penumpang di depan saya, setelah itu motor mau diambil sama Debt collector. Pas itu drivernya ngomong ada 'surat tugasnya nggak', jadi 'nggak ada kan surat tugasnya'," ujar Abdurahman kepada wartawan di lokasi, Jumat 12 Juli 2024.

Sudah dibuntuti

Abdurahman pun sempat curiga kalau sebelum menurunkan penumpang di lokasi kejadian, sang pengemudi sudah di buntuti oleh komplotan debt collector itu.