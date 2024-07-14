Siapa Dalang Penembakan Donald Trump yang Tewas Ditembak Dinas Rahasia Amerika Serikat?

PENNSYLVANIA - Tersangka pelaku penembakan calon Presiden Donald Trump tewas di tangan secret service atau dinas rahasia Amerika Serikat setelah melancarkan aksinya. Trump yang merupakan Kandidat Presiden dari partai Republik ditembak saat berkampanye di Pennsylvania Sabtu (13/7/2024) waktu setempat.

Trump sendiri selamat tapi mengalami luka di telinga. Sedangkan tersangka yang melepaskan tembakan ditembak mati oleh penembak jitu Dinas Rahasia. Menurut sumber CBS News, tersangka ditembak dan dibunuh anggota tim serangan balik Dinas Rahasia.

Masih menurut sumber tersebut, pelaku bersenjata itu berada di luar area kampanye yang ditutup sekitar 200 hingga 300 kaki dari demonstran, dan berdiri di atas bangunan tinggi yang diyakini sebagai gudang. Senjata yang digunakan penembak merupakan jenis AR.

Rekaman video memperlihatkan mantan presiden itu langsung menyentuh telinganya lalu berjongkok di tanah, sementara agen Secret Service-nya menyerbu ke panggung. Beberapa tembakan terdengar saat Trump berpidato di atas panggung sekitar pukul 18.15 waktu setempat.

Dalam sebuah posting di platform Truth Social miliknya, Trump mengatakan bahwa ia "ditembak dengan peluru yang menembus bagian atas telinga kanannya." Dia melanjutkan: "Saya langsung tahu ada sesuatu yang salah karena saya mendengar suara mendesing, suara tembakan, dan langsung merasakan peluru menembus kulit."