HOME NEWS NASIONAL

Peristiwa 15 Juli: Robert Wadlow Orang Tertinggi di Dunia Meninggal

Qur'anul Hidayat , Jurnalis-Senin, 15 Juli 2024 |05:08 WIB
Peristiwa 15 Juli: Robert Wadlow Orang Tertinggi di Dunia Meninggal
Robert Wadlow orang tertinggi di dunia. (Foto: Youtube/Ist)
A
A
A

BEBERAPA peristiwa di berbagai belahan dunia terjadi pada 15 Juli. Semua kejadian tersebut tercatat dan diingat sebagai peristiwa bersejarah.

Untuk kembali mengingat peristiwa itu, Okezone mengulas kembali beberapa peristiwa, mengutip berbagai sumber:

1799 - Batu Rosetta Ditemukan

Batu Rosetta adalah prasasti batu granodiorit yang ditemukan di Rashid atau Rosetta yakni sebuah kota pelabuhan di laut Mediterania di Mesir. Kota ini terletak 65 km di sebelah timur Iskandariyah.

Prasasti ini berukuran tiga versi dari sebuah maklumat yang dikeluarkan di Memohis, Mesir pada 196 SM selama dinasti Ptolemaik atas nama Raja Ptolemaios V.

Teks maklumat di bagian atas dan tengah prasasti ditulis dalam bahasa Mesir Kuno dengan aksara hierogkif dan demotik sementara bagian bawahnya ditulis dalam bahasa Yunani Kuno.

Karena perbedaan ketiga versi maklumat ini tidak banyak, Batu Rosetta pun menjadi kunci bagi penguraian hieroglif Mesir yang pada akhirnya meluaskan wawasan mengenai sejarah kuno Mesir.

1916 - Boeing Didirikan 

The Boeing Company adalah perusahaan multinasional yang merancang, memproduksi, dan menjual pesawat terbang, pesawat rotor, roket, dan satelit.

Perusahaan ini juga menyediakan jasa penyewaan dan dukungan produk. Boeing adalah salah satu produsen pesawat terbesar dunia juga kontraktor pertahanan terbesar kedua di dunia berdasarkan pendapatan tahun 2015, serta merupakan eksportir terbesar di Amerika Serikat berdasarkan nilai dolar. Saham Boeing adalah komponen dari Dow Jones Industrial Average.

Kantor pusat perusahaan The Boeing Company berlokasi di Chocago dan dipimpin oleh Presiden dan CEO Dennis Muilenburg. Boeing sendiri diorganisasi menjadi lima divisi utama, Boeing Commercial Airplanes, Boeing Defense, Space and Security, Enginering, Operations and Technology, Boeing Capital, dan Boeing Shared Services Group.

Pada 2015, Boeing mencatat penjualan 96.11 miliar dollar, menduduki peringkat ke-27 dalam daftar "Fortune 500" (2015) di majalah Fortune, peringkat ke-90 dalam daftar "Fortune Global 500" (2015), dan peringkat ke-27 dalam daftar "World's Most Admired Companies".

