HOME NEWS INTERNATIONAL

Presiden AS Joe Biden Positif COVID-19 di Tengah Seruan Mundur karena Kesehatan

Maruf El Rumi , Jurnalis-Kamis, 18 Juli 2024 |06:19 WIB
Presiden AS Joe Biden Positif COVID-19 di Tengah Seruan Mundur karena Kesehatan
Joe Biden ppositif covid 19
A
A
A

LAS VEGAS  - Presiden Amerika Serikat Joe Biden terpaksa membatalkan agendanya di Las Vegas setelah dinyatakan positif Covid-19. Biden menjalani tes covid setelah presiden berusia 81 tahun tersebut mengalami mengalami pilek dan batuk.

Dokter Gedung Putih mengatakan Biden merasa 'tidak enak badan' pada hari Kamis dan sekarang akan melakukan isolasi mandiri di Delaware. Namun, Biden telah divaksinasi dan dikuatkan, dan meminum satu dosis Paxlovid pada Rabu sore.

Kondisi ini bisa membuat situasi Biden makin sulit karena sebelumnya dia berada dalam tekanan untuk mundur. Pada saat besamaan pada hari Rabu dia berbicara kepada para pendukungnya di sebuah restoran sementara Partai Demokrat kembali menyerukan agar dia mundur dari pemilihan presiden tahun 2024.

Dalam sebuah wawancara minggu ini dia mengatakan dia hanya akan keluar jika dokter menyuruhnya dan dia memiliki pemeriksaan medis yang mengharuskannya.

“Jika saya memiliki suatu kondisi medis yang muncul, jika seseorang, jika dokter datang kepada saya dan berkata, Anda mengalami masalah ini dan masalah itu,” kata Biden dalam wawancara dengan berita BET.

