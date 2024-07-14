Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Reaksi Biden Setelah Trump Ditembak Saat Kampanye: Syukurlah Dia Baik-Baik Saja

Rahman Asmardika , Jurnalis-Minggu, 14 Juli 2024 |08:41 WIB
WASHINGTON - Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden mengatakan pada Sabtu, (13/7/2024) bahwa dia “bersyukur Donald Trump dalam keadaan baik-baik saja” menyusul penembakan di sebuah kampanye di Pennsylvania. Biden mengatakan bahwa dia telah diberik pengarahan terkait penembakan tersebut.

“Saya berdoa untuk dia dan keluarganya dan untuk semua orang yang hadir pada rapat umum tersebut, sambil menunggu informasi lebih lanjut,” kata Biden sebagaimana dilansir Reuters.

Biden menambahkan: "Jill dan saya berterima kasih kepada Dinas Rahasia karena berhasil menyelamatkannya. Tidak ada tempat untuk kekerasan semacam ini di Amerika. Kita harus bersatu sebagai satu negara untuk mengutuknya." 

Trump ditembak di telinga kanannya saat kampanye pada Sabtu, memicu kepanikan di antara massa. Darah sempat memercik ke wajah Trump sebelum kemudian muncul kembali, mengepalkan tinju ke arah pendukungnya dan berteriak "Lawan! Lawan! Lawan!"

Penembaknya tewas, satu kampanye tewas dan dua penonton lainnya terluka, kata Dinas Rahasia dalam sebuah pernyataan, yang dilansir Reuters.

“Saya tertembak dengan peluru yang menembus bagian atas telinga kanan saya,” kata Trump di platform Truth Social miliknya. “Banyak pendarahan terjadi.”

Saat tembakan terdengar, Trump memegang telinga kanannya dengan tangan kanannya, lalu menurunkan tangannya untuk melihatnya sebelum berlutut di belakang podium sebelum agen Dinas Rahasia mengerumuni dan melindunginya. Dia muncul sekira satu menit kemudian, topi merahnya yang bertuliskan "Make America Great Again" terlepas dan terdengar berkata "tunggu, tunggu," sebelum agen mengantarnya ke dalam kendaraan yang sudah menunggu.

Seorang penonton kampanye tewas, dan satu orang lainnya berada dalam kondisi kritis dalam insiden tersebut, kata seorang reporter Washington Post di media sosial, mengutip jaksa wilayah Butler County. 

