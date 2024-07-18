Momen Jokowi Jadi Imam Sholat di Masjid Presiden Joko Widodo Abu Dhabi

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengunjungi Masjid Presiden Joko Widodo di Abu Dhabi, pada Rabu, 17 Juli 2024. Kunjungan tersebut dilakukan usai Jokowi disambut secara kenegaraan di Qasr Al Watan oleh Presiden PEA, Mohamed bin Zayed Al Nahyan.

Jokowi tiba di masjid sekitar pukul 14.20 waktu setempat dan langsung mengambil wudhu. Setelah itu, ia masuk ke area sholat laki-laki dan melaksanakan sholat sunah tahiatul masjid.

Selepas itu, Jokowi kemudian menjadi imam sholat dzuhur dan ashar secara jamak qasar.

Dalam sholat tersebut turut serta Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Menteri Energi dan Infrastruktur PEA Suhail Al Mazrouei, Duta Besar RI untuk PEA Husin Bagis, dan Dubes PEA untuk RI Abdullah Salem Al Dhaheri.

Selain itu, turut serta pula Direktur Jenderal Protokol dan Konsuler Kementerian Luar Negeri/Kepala Protokol Negara Andy Rachmianto, Sekretaris Militer Presiden Mayjen TNI Rudy Saladin, Komandan Paspampres Mayjen TNI Achiruddin, serta Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden Mohamad Yusuf Permana, serta perangkat terbatas lainnya.

Selepas melaksanakan salat fardu, Presiden Jokowi berdoa bersama yang dipimpin oleh Chairman Awqaf (General Authority of Islamic Affairs and Endowments), Omar Habtoor Al Darei.

Duta Besar RI untuk PEA Husin Bagis menyampaikan bahwa kunjungan ini merupakan momen bersejarah karena ini merupakan kali pertama Presiden Jokowi berkunjung ke masjid yang diberi nama atas nama Presiden Jokowi sendiri.

"Sejak diresmikan pada 14 Desember 2023, ini adalah kali pertama Bapak Presiden dapat mengunjungi dan melaksanakan salat di masjid yang diberi nama dengan nama beliau, yang merupakan penghormatan atas kontribusi beliau dalam mempererat hubungan bilateral antara Indonesia dan PEA," ujar Husin dalam keterangan tertulisnya.