Soal Konflik Timur Tengah, Pramono Tekankan Pentingnya Ukhuwah Islamiah

JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung menyoroti perang yang terjadi di kawasan Timur Tengah (Timteng). Menurutnya, konflik terjadi lantaran kurangnya kesadaran akan ukhuwah islamiyah.

Menurutnya, perang akan segera berakhir jika nilai-nilai tersebut diterapkan.

"Coba kalau ukhuwah Islamiyah ini benar-benar jalan, negara-negara yang sekarang ini saling bersitegang, berantem, bertempur, karena merasa bahwa persaudaraan Islam menjadi pemersatu, menguatkan kita semua," kata Pramono di Gedung Dakwah Muhammadiyah, Jakarta, Sabtu (4/4/2026).



"Saya yakin mereka pasti harusnya, kalau ajaran ini benar-benar diterapkan harusnya, mudah-mudahan perang ini tidak terlalu lama," sambungnya.

Pramono pun berharap, konflik yang terjadi ini segera berakhir. Itu karena menurutnya, tak ada satu pun pihak yang diuntungkan dari gejolak tersebut.

"Karena dampaknya terlalu banyak dan tidak ada daerah mana pun yang diuntungkan dari perang ini," ucapnya.

(Erha Aprili Ramadhoni)

