Pramono Ungkap 72 Siswa di Jaktim Diduga Keracunan Makanan

JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menjenguk siswa diduga korban keracunan makanan di Rumah Sakit Khusus Daerah (RSKD) Duren Sawit, Jakarta Timur Sabtu (4/4/2026). Ia mengungkapkan, saat ini terdapat 72 korban yang menjalani perawatan di rumah sakit.

"Seperti kita ketahui bersama bahwa ada dampak dari makanan yang disiapkan oleh SPPG di lokasi Pondok Kelapa 2," kata Pramono di lokasi.

Menurutnya, siswa yang terdampak dari empat sekolah, yiatu SMA 91, SDN Pondok Kelapa 01, SDN Pondok Kelapa 09, dan SDN Pondok Kelapa 07. Selain di RSKD, dari jumlah tersebut juga beberapa dirawat di RS Islam Jakarta Pondok Kopi dan Rumah Sakit Harum.

"Memang ada yang datang kemudian terus pulang dan enggak dirawat. Tetapi yang dirawat ada 72 di tiga rumah sakit tadi," ujarnya.

"Gejalanya rata-rata demam, panas, mual, muntah, diare," sambungnya.

Dugaan sementara, kata Pramono, para siswa keracunan setelah mengonsumsi spageti. Untuk lebih jelasnya, Pramono meminta menunggu hasil laboratorium.

"Korban terdampak memang diduga dari makanan spaghettinya, diduga. Tapi saya tidak mau berandai-andai nanti biar laboratorium," ucapnya.