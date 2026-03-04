Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Cegah Keracunan, Dinkes Tangsel Uji Sampel Takjil Puasa

Arief Setyadi , Jurnalis-Rabu, 04 Maret 2026 |19:50 WIB
Cegah Keracunan, Dinkes Tangsel Uji Sampel Takjil Puasa
Dinkes Tangsel uji sampel takjil puasa cegah keracunan (Foto: Ist)
TANGSEL - Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan (Tangsel) melakukan pengawasan dan monitoring terhadap makanan takjil atau hidangan buka puasa di sejumlah titik. Hal itu dilakukan untuk memastikan keamanannya ketika dikonsumsi masyarakat.

“Untuk memastikan masyarakat dapat beribadah dengan tenang dan sehat, Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan bersama UPTD Puskesmas se-Kota Tangerang Selatan melakukan monitoring dan pengawasan keamanan pangan di berbagai titik strategis wilayah Tangerang Selatan,” ujar Kepala Dinkes Kota Tangsel Allin Hendalin Mahdaniar, Rabu (4/3/2026).

Allin menegaskan, pemerintah ingin menjamin kualitas pangan sekaligus mencegah adanya resiko keracunan. Pengawasan maupun  monitoring dilakukan petugas dari sejumlah puskesmas. Dengan monitoring dan pengawasan ini diharapkan dapat menjaga komitmen untuk menghadirkan Ramadhan sehat, aman dan penuh berkah.

“Langkah ini dilakukan guna menjamin kualitas pangan olahan siap saji serta mencegah risiko keracunan pangan. Petugas melaksanakan uji petik sampel takjil yang berpotensi tercemar, memastikan tidak adanya penggunaan bahan tambahan pangan yang dilarang,” imbuhnya.

Tidak hanya uji petik sampel, kata Allin, dalam kegiatan tersebut juga dilakukan sosialisasi dan edukasi untuk para pedagang agar menjaga pangan tetap higienis dan terhindar zat kimia berbahaya.

“Kami edukasi pedagang untuk menjaga pangan selalu higienis dan tertutup, tempat berjualan bersih, tertata, dan jauh dari sumber limbah. Serta menggunakan wadah yang aman (food grade) bagi konsumen,” pungkasnya.

(Arief Setyadi )

News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.

      
Topik Artikel :
takjil puasa takjil Keracunan
