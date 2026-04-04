Pramono Datangi RS Duren Sawit Jenguk Siswa SD Diduga Keracunan Makanan

JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, mendatangi Rumah Sakit Khusus Daerah (RSKD) Duren Sawit, Jakarta Timur pada Sabtu (4/4/2026). Pramono datang untuk menjenguk siswa SD yang diduga keracunan makanan.

Berdasarkan pantauan di lokasi, Pramono beserta rombongan tiba di rumah sakit sekira pukul 10.30 WIB. Setibanya di lokasi, Pramono langsung menuju lokasi perawatan siswa yang dimaksud.

Diketahui, Pramono mendatangi RSKD Duren Sawit setelah menghadiri Halal Bi Halal bersama Pimpinan Wilayah Muhammadiyah DKI Jakarta.

Setelah acara tersebut, Pramono mengaku menerima informasi terkait siswa yang mengalami keracunan. Menurutnya, terdapat puluhan siswa yang diduga mengalami keracunan dan dirawat di tiga rumah sakit yang berbeda.

"Total korbannya 54, salah satu yang paling banyak di (RSKD) Duren Sawit. Saya mau ke sana setelah ini," kata Pramono di Gedung Dakwah Muhammadiyah DKI Jakarta, Sabtu (4/4/2026).

(Erha Aprili Ramadhoni)

News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.