Pramono: Nakes, Damkar, hingga Pejabat Tak Dapat WFH

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Rabu, 01 April 2026 |14:49 WIB
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung (foto: Okezone)
JAKARTA – Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menegaskan kebijakan work from home (WFH) tidak berlaku bagi aparatur sipil negara (ASN) yang bertugas di sektor pelayanan publik.

Menurutnya, langkah tersebut diambil agar pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan optimal. Sebagai contoh, tenaga kesehatan dan petugas pemadam kebakaran (damkar) tetap bekerja seperti biasa tanpa adanya hari pengganti.

"Mengenai petugas di kesehatan, damkar, dan sebagainya, apakah digantikan dengan hari lain? Tidak. Mereka tidak mendapatkan privilege untuk bisa work from home," kata Pramono di Balai Kota Jakarta, Rabu (1/4/2026).

Pramono juga menyebut dirinya termasuk yang tidak menjalankan WFH setiap Jumat dan tetap berkantor seperti biasa.

"Sebagian, termasuk saya, tidak menjalankan work from home dan tetap bekerja seperti biasa. Termasuk wartawan juga tidak ada WFH," ujarnya.

 

