Pramono Akui Masalah Sampah Jakarta Belum Rampung

JAKARTA – Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, mengakui persoalan tumpukan sampah di Ibu Kota belum sepenuhnya terselesaikan. Meski demikian, Pemprov DKI terus mempercepat proses pengangkutan agar kondisi segera membaik.

"Untuk sampah memang belum semuanya selesai. Namun, sampah di TPS mulai berkurang. Bahwa belum semuanya terselesaikan, iya," kata Pramono di Balai Kota Jakarta, Rabu (1/4/2026).

Sebagai contoh, tumpukan sampah sempat menggunung di Pasar Induk Kramat Jati, Jakarta Timur. Untuk mengatasi hal tersebut, Pemprov DKI menambah armada pengangkutan.

"Contohnya di Kramat Jati, kami tambah 20 truk baru untuk mengurangi tumpukan. Mungkin perlu waktu sebentar lagi akan terselesaikan," ujarnya.