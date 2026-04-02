ASN DKI yang Keluar Rumah saat WFH Dilarang Pakai Kendaraan Pribadi

JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menegaskan aparatur sipil negara (ASN) yang mendapat fasilitas work from home (WFH) setiap Jumat dilarang keluar rumah menggunakan kendaraan pribadi. Ia meminta ASN untuk tetap bekerja dari rumah saat pelaksanaan WFH.

“Yang kedua, siapa pun yang mendapatkan fasilitas work from home tidak boleh menggunakan fasilitas transportasi yang bersifat perorangan, apakah itu motor, apakah itu mobil, dan sebagainya,” kata Pramono di Balai Kota Jakarta, Rabu (1/4/2026).

Namun, jika ASN terpaksa harus keluar rumah saat pelaksanaan WFH, mereka hanya diperbolehkan menggunakan transportasi umum. Pihaknya akan memberikan sanksi tegas jika kebijakan ini tidak ditaati ASN.

"Kalau mereka mau menggunakan transportasi, karena statusnya work from home seharusnya di rumah. Kalau mereka mau bertransportasi, maka harus transportasi publik. Itu diatur dalam SE Gubernur yang akan dikeluarkan,” ucapnya.

Ditegaskan Pramono, ASN juga dilarang bekerja di kafe saat pelaksanaan WFH setiap Jumat. “Mengenai work from cafe atau di mana pun, kalau itu terjadi maka pasti akan ada sanksi tindakan yang tegas untuk itu,” kata Pramono.