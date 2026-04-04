Pramono: Gedung di Atas 4 Lantai Wajib Terkoneksi CCTV Pemprov DKI

JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menyatakan pihaknya telah memutuskan bahwa CCTV di gedung dengan ketinggian lebih dari empat lantai harus terkoneksi dengan sistem CCTV yang dikelola Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Menurutnya, langkah ini dilakukan sebagai upaya mewujudkan integrasi sistem keamanan di Jakarta.

Hal itu ia sampaikan seusai menghadiri kegiatan halal bihalal bersama Pimpinan Wilayah Muhammadiyah DKI Jakarta, Sabtu (4/4/2026).

"Kita sudah memutuskan nanti gedung-gedung yang lantainya lebih dari empat, sesuai dengan Pergub, akan dikoneksikan dengan CCTV yang dikelola oleh Pemerintah DKI Jakarta," kata Pramono di Gedung Dakwah Muhammadiyah DKI Jakarta.

"Sehingga dengan demikian Jakarta akan menjadi lebih terintegrasi," sambungnya.